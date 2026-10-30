தமிழக செய்திகள்

த.வெ.க.-வின் 5 மாத ஆட்சிக்கு மைனஸ் பூஜ்ஜியம் மதிப்பெண்: எடப்பாடி பழனிசாமி

சட்டம்-ஒழுங்குதான் சந்தி சிரிக்கிறதே. யாருக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை.
எடப்பாடி பழனிசாமி
எடப்பாடி பழனிசாமி
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அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அளித்த பதில் பின்வருமாறு:-

தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு எதிராக கைது மற்றும் சோதனை, தவெக இடைத்தேர்தலில் செயல்படுவதற்காக நடப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகிறதே?

இது அவர்களிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி. த.வெ.க. விடம் கேட்க வேண்டும். இல்லையென்றால் திமுக-விடம் கேட்க வேண்டும். இடையில் எங்களிடம் கேட்டால் என்ன தெரியும். தெரியாத காரணத்தினால் முழுமையான பதில் கூற முடியாது. வழக்கைப் பற்றி கேட்டால் போட்டவர்களுக்கு தெரியும். சந்திப்பவர்களுக்கு தெரியும். அவர்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனையை திசை திருப்புவதற்காகத்தான் இந்த சோதனை என திமுக குற்றம் சுமத்துகிறதே?

சட்டம்-ஒழுங்குதான் சந்தி சிரிக்கிறதே. யாருக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. நீங்கள் (செய்தியாளர்கள்) வீடு போய் சேர்ந்தால்தான் உயிருக்கு உத்தரவாதம். கசாப் கடையில் வெட்டி சாய்ப்பது போல் ரோட்டில் செல்பவர்களை சாய்க்கும் காட்சிகளை பார்க்கிறோம். சட்டம்-ஒழுங்கே கிடையாது. முதலமைச்சர் அக்கறை காட்டுவதில்லை.

அரசு அலுவலத்திற்கு வருவதுபோல், தலைமை செயலகத்திற்கு காலை 10 மணிக்கு முதல்வர் வருகிறார். மாலை 5 மணிக்கு புறப்பட்டு சென்று விடுகிறார். அடுத்தநாள் வீட்டில் இருந்து வருகிறார். இப்படித்தான் போய்கிட்டு இருக்கு. வேறு என்ன சாதித்தார்?. இந்த 6 மாதத்தில் என்ன திட்டம் கொண்டு வந்து சாதித்துளளார். மக்களுக்கு நன்மை கிடைச்சிருக்கு. ஒன்னும் கிடையாது. ரீல்ஸ். ரீல். தவெக ஆட்சியின் அஸ்திவாரமே இதுதான். இந்த ரெண்டையும் வச்சுதான் வண்டியை ஓட்டுகிறார்கள். எத்தனை நாட்களுக்கு ஓட்ட முடியும்.

5 தொகுதி இடைத்தேர்தல் வர இருக்கிறது. அதிமுக என்ன நிலைப்பாடு எடுக்கும்?.

வரட்டும். வந்த பிறகு சொல்கிறோம்.

அதிமுக-வில் பிரிந்து சென்றவர்கள் ஒன்றிணைவது குறித்து?

பிரிந்து சென்றவர்கள் அல்ல. நீக்கினால் நீக்கப்பட்டதுதான். ஒரு கட்சியில் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்தால் எடுத்ததுதான். ஒவ்வொரு கட்சி ஆரம்பித்து ஆங்காங்கே சென்று செட்லாகி விட்டார்கள். இதைப்பற்றி கேள்வி கேட்காதீர்கள்.

5 மாத கால த.வெ.க. ஆட்சிக் என்ன மதிப்பெண் கொடுப்பீர்கள்?

மைனஸ் பூஜ்ஜியம்.

எடப்பாடி பழனிசாமி
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தவெக அரசு
TVK Govt
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