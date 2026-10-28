நவ.1ல் அ.தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்!

அ.தி.மு.க. மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.1) அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெறும் என பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது;
“அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகப் பொதுச் செயலாளர், தமிழ் நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில், சென்னை, ராயப்பேட்டை, அவ்வை சண்முகம் சாலையில் உள்ள எம்.ஜி.ஆர். மாளிகையில், 1.11.2026 ஞாயிற்றுக் கிழமை பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு, மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், மாவட்டச் செயலாளர்கள் அனைவரும் தவறாமல் கலந்துகொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.