எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக குற்றச்சாட்டு: நெடுந்தீவு அருகே 9 தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் சிறைபிடிப்பு

மீனவர்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்ட செய்தி ராமேஸ்வரம், தங்கச்சிமடம் உள்ளிட்ட கடலோரப் பகுதிகளில் பரவியதை அடுத்து, மீனவர்களின் குடும்பத்தினரும் அப்பகுதி மக்களும் பெரும் அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அடைந்துள்ளனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் மற்றும் தங்கச்சிமடம் பகுதிகளைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் வழக்கம்போல் மீன்பிடி அனுமதிச் சீட்டு பெற்று கடலுக்குச் சென்றனர். பாரம்பரிய எல்லைப் பகுதியான பாக் ஜலசந்தி கடற்பரப்பில் நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது, அப்பகுதிக்கு ரோந்துப் படகுகளில் வந்த இலங்கை கடற்படையினர் மீனவர்களைச் சுற்றி வளைத்தனர். எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாகக் கூறி, தங்கச்சிமடத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்குச் சொந்தமான விசைப்படகையும் அதில் இருந்த 9 மீனவர்களையும் இலங்கை கடற்படையினர் அதிரடியாகச் சிறைபிடித்தனர்.
சிறைபிடிக்கப்பட்ட 9 மீனவர்களையும் அவர்களது விசைப்படகையும் பறிமுதல் செய்த இலங்கை கடற்படையினர், உடனடியாக நெடுந்தீவு கடற்படை முகாமிற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைக்காக அவர்களை இலங்கை மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்து, மயிலாட்டி அல்லது தலைமன்னார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த இலங்கை கடற்படை திட்டமிட்டுள்ளது.
மீனவர்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்ட செய்தி ராமேஸ்வரம், தங்கச்சிமடம் உள்ளிட்ட கடலோரப் பகுதிகளில் பரவியதை அடுத்து, மீனவர்களின் குடும்பத்தினரும் அப்பகுதி மக்களும் பெரும் அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அடைந்துள்ளனர். வாழ்வாதாரத்திற்காக கடலுக்குச் செல்லும் மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படை தொடர்ந்து நடத்தி வரும் கைது நடவடிக்கைகளுக்கும் அத்துமீறல்களுக்கும் எதிராகக் கண்டனக் குரல்கள் வலுத்து வருகின்றன.
இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாட்டு மீனவர்களையும், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அவர்களின் விலைமதிப்பற்ற விசைப்படகுகளையும் விரைந்து மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மீனவர் சங்க பிரதிநிதிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். இந்திய அரசு இலங்கை அரசுடன் தூதரக ரீதியாகத் தொடர்பு கொண்டு, எல்லைப் பகுதியில் மீனவர்கள் சந்திக்கும் இந்த சிக்கலுக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.