மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்களில் போட்டியிட 60 வேட்பாளர்கள் மனு தாக்கல்

மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய தனி தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தல்களுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்றுடன் (புதன்கிழமை) நிறைவடைந்தது. இதில் ஆளும் த.வெ.க. (TVK) மற்றும் எதிர்க்கட்சியான தி.மு.க. உள்ளிட்ட கட்சிகளை சேர்ந்த மொத்தம் 60 வேட்பாளர்கள் மனுத்தாக்கல் செய்தனர்.
இடதுசாரி கட்சிகள் இத்தொகுதிகளுக்கான தங்கள் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்த இடைத்தேர்தல்கள் சுவாரஸ்யமான ஐந்து முனை போட்டிக்கு களமாக அமையவுள்ளன.
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியின் இணையதள தகவலின்படி, மதுராந்தகத்தில் 40 பேரும் (28 ஆண்கள், 12 பெண்கள்), தாராபுரத்தில் 20 பேரும் (10 ஆண்கள், 10 பெண்கள்) வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
இருப்பினும், நாளை (வியாழக்கிழமை) வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை தொடங்கும் என்றும், அதன்பிறகே களத்தில் உள்ள வேட்பாளர்களின் இறுதி எண்ணிக்கை தெரியவரும் என்றும் தேர்தல் ஆணைய வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, கூட்டணி கட்சிகளின் உதவியுடன் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க. (TVK) தனது முதல் அரசை அமைத்த பிறகு மாநிலத்தில் நடைபெறும் முதல் தேர்தல் இதுவாகும்.
த.வெ.க. நிறுவனரும் முதலமைச்சருமான விஜய், மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு முறையே முன்னாள் அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்களான கே. மரகதம் குமரவேல் மற்றும் பி. சத்தியபாமா ஆகியோரை வேட்பாளர்களாக அறிவித்துள்ளார்.
குமரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஆகிய இருவரும் ஏப்ரல் 23 தேர்தலில் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர்களாக அந்தந்த தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றவர்கள்; பின்னர் அவர்கள் தங்கள் எம்.எல்.ஏ. பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு ஆளும் த.வெ.க. கட்சியில் இணைந்தனர்.
மதுராந்தகத்திற்கு ஐ. பரந்தாமனையும், தாராபுரத்திற்கு எஸ். சுகன்யாவையும் தி.மு.க. வேட்பாளர்களாக அறிவித்துள்ளது.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு (NDA) தலைமை தாங்கும் அ.தி.மு.க., மதுராந்தகத்தில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. கனிதா சம்பத் மற்றும் தாராபுரத்தில் கே. பானுமதி ஆகியோரை நிறுத்தி, முழுக்க முழுக்க பெண்களைக் கொண்ட வேட்பாளர் பட்டியலை ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது.
பாரம்பரியத் தேர்தல் கூட்டணிகளில் இருந்து விலகி தனி இடதுசாரி அணியாக போட்டியிட போவதாக சி.பி.ஐ. (எம்) மற்றும் சி.பி.ஐ. ஆகிய கட்சிகள் அறிவித்துள்ளன; இதன் மூலம் அவை தி.மு.க. மற்றும் த.வெ.க. ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் நேரடி எதிரணியாக களமிறங்குகின்றன.