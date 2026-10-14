'நாட்டை ஏன் நாசமாக்குறீங்க?'- டெல்லி விமான நிலையத்தில் அபிஜீத் தீப்கேவுக்கு எதிர்ப்பு!

டெல்லி விமான நிலையத்தில் காக்கரோச் ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே பொதுமக்களால் முற்றுகையிடப்பட்டு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
டெல்லி விமான நிலையத்தில் காக்கரோச் ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே பொதுமக்களால் முற்றுகையிடப்பட்டு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளியே வந்த அவரை நோக்கி நபர் ஒருவர், "நாட்டை ஏன் நாசமாக்குறீங்க?" என்று சத்தமாகக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். எனினும், இதைக் கண்டு கொள்ளாமல் புன்னகைத்தபடியும், கட்டைவிரலைக் காட்டியபடியும் அங்கிருந்து வெளியேறியுள்ளார் தீப்கே.
மகாராஷ்டிராவில் உள்ள தனது சொந்த ஊருக்குச் சென்றிருந்த அபிஜீத் திப்கே, கடந்த அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி தனது பாட்டியின் மறைவையொட்டி அங்கு சென்றிருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் கியான் குமார் அலுவலகத்திற்கு எதிராக சி.ஜே.பி தரப்பில் நடைபெறவிருந்த போராட்டத்திற்கு தலைமை தாங்க டெல்லி திரும்பிய விமானத்தில், அவரை டெல்லி காவல்துறை வளைத்துப் பிடித்து காவலில் எடுத்தது.
டெல்லி திரும்பியவுடன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசிய அபிஜித் தீப்கே, மத்திய அரசுக்கு எதிராகக் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். தனது நன்பர்களான அசுதோஷ் ரங்கா மற்றும் சௌரவ் தாஸ் ஆகியோருக்கு விதிக்கப்பட்ட ஐந்து நாள் நீதிமன்றக் காவலை அவர் வன்மையாகக் கண்டித்தார்.
"தேசியக் கொடியை ஏந்துவது இந்த நாட்டில் குற்றமா? அசுதோஷ் மற்றும் சௌரவ் ஆகியோர் ஜந்தர் மந்தர் பகுதிக்குச் சென்று தேசியக் கொடியை ஏந்தியதற்காக ஐந்து நாட்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஏன் இந்த நிலை? ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் பொது இடங்களில் தேசியக் கொடியை ஏந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். அதே போன்ற ஒரு சூழல் தற்போது மீண்டும் அரங்கேறி வருகிறது" என்று தீப்கே ஆவேசமாகத் தெரிவித்தார்.
ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சி.ஜே.பி தொண்டர்கள் மற்றும் தலைவர்கள், கடந்த திங்கட்கிழமை காலையில் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியை மீறி நுழைந்ததாகக் கூறி காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர். முன்னதாக, ஜந்தர் மந்தர் பகுதியை மத்திய அரசு போராட்டத் தளமாகப் பயன்படுத்துவதிலிருந்து விலக்கி அறிவித்திருந்த சூழலில் இந்தச் சம்பவம் நடந்துள்ளது.
இதற்கிடையே, வாக்குத் திருட்டு புகார்களை மையமாகக் கொண்டு எதிர்க்கட்சிகள் முன்னெடுத்து வரும் தொடர் போராட்டங்களும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழியே நடைபெற்று வரும் "மக்களுக்கான ஜனநாயப் பேரணி" போன்ற நடவடிக்கைகளும் தேசிய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.