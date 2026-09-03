இந்தியா

வாட்ஸ்அப்பில் அறிமுகமானது 'Bill payment' வசதி: மின்சாரம், கியாஸ் சிலிண்டர் கட்டணங்களை இனி எளிதாகச் செலுத்தலாம்!

கடந்த காலத்தில் செலுத்திய கட்டண விவரங்கள் மற்றும் வரவிருக்கும் கட்டண நிலுவைகளைக் கண்காணிக்கும் வசதியும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
WhatsApp Bill payment
Published on

WhatsApp இந்தியாவில் மின்சாரம், சமையல் எரிவாயு மற்றும் குடிநீர் போன்ற மாதாந்திர பயன்பாட்டுக் கட்டணங்களைச் செலுத்துவதற்கான புதிய ‘Bill Payments’ வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பயனர்கள் இனி பிற செயலிகளுக்கு மாறாமல், வாட்ஸ்அப் தளத்திலேயே தங்களின் அனைத்து வீட்டுக் கட்டணங்களையும் எளிதாகக் கையாள முடியும்.

பாரத் கணெக்ட் இணைப்பு

பாரத் கணெக்ட் நெட்வொர்க் மூலமாகச் செயல்படும் இந்த புதிய வசதி, 30-க்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகளின் கீழ் இயங்கும் 22,722-க்கும் அதிகமான சேவை வழங்குநர்களை ஒன்றிணைக்கிறது. மின்சாரம், எரிவாயு, குடிநீர் கட்டணங்கள் தவிர்த்து, பாஸ்டேக் ரீசார்ஜ், காப்பீட்டுத் தவணைகள், கடன் மறுசெலுத்துதல் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு கட்டணங்கள் ஆகிய அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் செலுத்தக்கூடிய தகவமைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எளிமையான பயன்பாட்டு முறை

வாட்ஸ்அப் முகப்புத் திரையின் மேல் பகுதியில் காணப்படும் ரூபாய் (₹) குறியீட்டைத் தொடுவதன் மூலம் பயனர்கள் கட்டணப் பிரிவுக்குச் செல்லலாம். அங்கு தங்களுக்குத் தேவையான சேவை அமைப்பைத் தேர்ந்தெடுத்து, கணக்கு விவரங்களைப் பதிவிட்டால் கட்டணத் தொகை திரையில் தோன்றும். அதனைத் தொடர்ந்து யுபிஐ (UPI), டெபிட் கார்டு அல்லது கிரெடிட் கார்டு மூலமாகப் பணப் பரிவர்த்தனையை நிறைவு செய்யலாம்.

கூடுதல் வசதிகள்

கடந்த காலத்தில் செலுத்திய கட்டண விவரங்கள் மற்றும் வரவிருக்கும் கட்டண நிலுவைகளைக் கண்காணிக்கும் வசதியும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே சேவை நிறுவனத்தின் கீழ் வீடு மற்றும் அலுவலகம் எனப் பல கணக்குகளைச் சேர்த்துப் பராமரிக்கும் வசதியும் பயனர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ‘Bill Payments’ சேவை தற்போது கட்டம் கட்டமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அடுத்த சில வாரங்களில் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் (iOS) பயனர்களுக்கும் முழுமையாகக் கிடைக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா
WhatsApp
FASTag
WhatsApp Bill payment
Bill payment
பாரத் கணெக்ட் நெட்வொர்க்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com