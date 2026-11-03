விசாகப்பட்டினம் HPCL சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் தீ விபத்து – நல்வாய்ப்பாக உயிர் சேதம் தவிர்ப்பு!

ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் மல்காபுரத்தில் உள்ள ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் நேற்று இரவு பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. எனினும், தீ உடனடியாகக் கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டதால், நல்வாய்ப்பாக யாருக்கும் எந்தவித காயமும் அல்லது உயிர்ச்சேதமும் ஏற்படவில்லை.
HPCL சுத்திகரிப்பு வளாகத்தில் உள்ள கந்தகப் பிரிவின் கழிவுப் பொருட்கள் சேகரித்து வைக்கப்படும் ஒரு பெரிய சேமிப்புத் தொட்டியில் நேற்று இரவு சுமார் 10 மணியளவில் திடீரென தீப்பிடித்து எரியத் தொடங்கியது.
தீ விபத்து ஏற்படுவதற்கு முன்னதாக அந்தப் பகுதியில் ஒரு சிறிய வெடி சத்தம் கேட்டதாக சம்பவ இடத்தைப் பார்வையிட்ட வருவாய் கோட்டாட்சியர் திலீப் சக்ரவர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
கட்டுக்குள் வந்த தீ
தீ விபத்து ஏற்பட்ட உடனேயே, HPCL நிறுவனத்தின் தீயணைப்பு மற்றும் பாதுகாப்புப் படையினர் அவசரக்கால மீட்பு நடவடிக்கைகளில் இறங்கினர்.
சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் உள்ளே இருந்த நவீன தீயணைப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் ஆந்திர மாநில தீயணைப்புத் துறையின் வாகனங்கள் மூலம் தீ மற்ற இடங்களுக்குப் பரவாமல், அந்தத் தொட்டி பகுதிக்குள்ளேயே மிகக் குறுகிய காலத்தில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு முற்றிலும் அணைக்கப்பட்டது. வெளிப்புற உதவி எதுவும் தேவைப்படவில்லை என உள்ளூர் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் இருந்து மிக உயரத்திற்குப் பயங்கரமான தீப்பிழம்புகள் எழும்பியதைக் கண்டு, அருகில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் பெரும் அதிர்ச்சியும் பயமும் அடைந்து அப்பகுதியை விட்டு வெளியேறத் தொடங்கினர்.
இது குறித்து மல்காபுரம் காவல் ஆய்வாளர் இ. நரசிம்ம ராவ் கூறுகையில், "அனைவரும் பாதுகாப்பாக உள்ளனர், யாரும் காயமடையவில்லை. பொதுமக்கள் யாரும் பீதியடையத் தேவையில்லை," என உறுதியளித்துள்ளார்.
HPCL நிறுவனம் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில், இந்த விபத்தால் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் மற்ற பிரிவுகளுக்கு எந்தப் பாதிப்பும் இல்லை என்றும், அனைத்துப் பிரிவுகளும் வழக்கம் போல் பாதுகாப்பாக இயங்கி வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், இந்த விபத்துக்கான காரணம் குறித்தும், அங்குள்ள தொழில் துறை பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் குறித்தும் விரிவான விசாரணை நடத்தப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.