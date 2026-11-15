பிரேக் இல்லாமல் 463 கி.மீ ஓடிய வந்தே பாரத்- விசாரணை அறிக்கையில் அம்பலம்!

லோகோ பைலட்டுகள் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பணியாளர்களின் தரப்பில் இருந்து பலமுறை எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்ட போதிலும், அவற்றைப் பொறுப்பற்ற முறையில் அதிகாரிகள் உதாசீனப்படுத்தியுள்ளதாக அந்த விசாரணை அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
இந்தியாவின் பெருமைக்குரிய அதிவேக வந்தே பாரத் ரெயில் ஒன்று, எவ்விதமான பயனுள்ள பிரேக் வசதியும் இன்றி சுமார் 463 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்குத் தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டதாக வெளியாகியுள்ள அதிகாரப்பூர்வ ரெயில்வே துறை விசாரணையின் தகவல் பயணிகள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு நிகழ்ந்த இந்தச் சம்பவம் குறித்த உயர்மட்ட விசாரணை அறிக்கையில்தான் இந்தத் திடுக்கிடும் உண்மைகள் வெளிவந்துள்ளன. ஜார்க்கண்டின் ஹதியாவிலிருந்து உத்தரப் பிரதேசத்தின் ஜான்சிக்கு, காலியான வந்தே பாரத் சேர் கார் தொடர்வண்டி ஒன்று சரக்கு இன்ஜின் உதவியுடன் கொண்டு செல்லப்பட்டது.
குறிப்பிட்ட அந்த வந்தே பாரத் ரெயில் தனது பயணத்தைத் தொடங்கியதிலிருந்தே அதன் பிரேக்கிங் அமைப்பில் கடுமையான தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. ஆயினும், பயணத்தின் அவசரத்தை முன்னிட்டும், உயர் அதிகாரிகளின் முறையான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் மேற்பார்வைக் குறைபாடுகள் காரணமாகவும், ஆபத்தான முறையில் அந்த ரெயில் தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டுள்ளது.
முறையான பிரேக் வேலை செய்யாத நிலையிலும், விமானத்தைப் போன்ற அதிவேக வசதி கொண்ட இந்த அதிநவீன ரெயில் நூற்றுக்கணக்கான பயணிகளின் உயிரைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டர்களைக் கடந்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் லோகோ பைலட்டுகள் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பணியாளர்களின் தரப்பில் இருந்து பலமுறை எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்ட போதிலும், அவற்றைப் பொறுப்பற்ற முறையில் அதிகாரிகள் உதாசீனப்படுத்தியுள்ளதாக அந்த விசாரணை அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
இந்த மாபெரும் அலட்சியம் மற்றும் பாதுகாப்பு விதிமீறல் குறித்து ரெயில்வே அமைச்சகம் தீவிரமான விசாரணையை நடத்தி வருகிறது. வந்தே பாரத் போன்ற அதிவேக ரெயில்களின் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்புச் சோதனைகளில் இதுபோன்ற தவறுகள் மீண்டும் நிகழாமல் இருக்க கடுமையான புதிய விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்படவுள்ளன. மேலும், இந்தச் சம்பவத்திற்குக் காரணமான சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் மீது துறை ரீதியான கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் ரெயில்வே துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.