அமெரிக்க சந்தையில் இந்திய பொருட்களுக்கு சிறப்பு முன்னுரிமை: பியூஷ் கோயல் தகவல்

அமெரிக்க சந்தையில் போட்டியிடும் இதர நாடுகளைக் காட்டிலும் இந்தியப் பொருட்களுக்குச் சிறப்பு முன்னுரிமை மற்றும் குறைவான இறக்குமதி வரிகள் வழங்கப்படுவதற்கான ஒப்பந்தம் அமெரிக்காவுடன் எட்டப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா இடையே இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ள இருதரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் கீழ், அமெரிக்க சந்தைக்குச் செல்லும் இந்திய ஏற்றுமதிப் பொருட்களுக்குப் போட்டியிடும் பிற நாடுகளை விடக் கூடுதல் சலுகைகள் கிடைக்கும். குறிப்பாக வியட்நாம், பங்களாதேஷ் மற்றும் கம்போடியா போன்ற போட்டியாளர் நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்தியப் பொருட்களுக்குக் குறைந்த வரி விதிப்பு உள்ளிட்ட ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் கிடைக்கும் சிறப்பு அபேட்சை அமெரிக்கா உறுதி செய்துள்ளதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
உலகளாவிய வர்த்தகச் சூழலில் நிலவும் நிச்சயமற்ற தன்மைகளுக்கு இடையில், இந்தியாவின் நம்பகத்தன்மை சர்வதேச அளவில் உயர்ந்துள்ளதாகவும், அதனால்தான் உலகின் பல முன்னணி நாடுகள் இந்தியாவுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ள ஆர்வம் காட்டி வருவதாகவும் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார். இந்த வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் நாட்டின் ஏற்றுமதித் துறையை வலுப்படுத்துவதுடன், உலகளாவிய வர்த்தகச் சங்கிலியில் இந்தியாவை மிக முக்கியப் பங்குதாரராக மாற்றும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உள்நாட்டு அரசியலில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் அல்லது வெளிநாட்டுத் தேர்தல்களின் தாக்கங்களை இந்தியாவின் வர்த்தகக் கொள்கைகளுடன் இணைத்துப் பார்ப்பதில்லை என்பதில் இந்தியா தெளிவாக உள்ளது. அதே வேளையில், நாட்டின் விவசாயம், பால்வளம் மற்றும் பொதுமக்களின் உணர்வுகள் சார்ந்த விவகாரங்களில் எத்தகைய சமரசத்திற்கும் இடமளிக்கப்படாது என்பதில் மத்திய அரசு உறுதியாக இருக்கிறது. இந்த இருதரப்பு ஒப்பந்தத்தின் முதல் கட்டப் பணிகள் மற்றும் அதற்கான நடைமுறைகளை விரைவில் முழுமையாக இறுதி செய்வதற்கான தொடர்புகளில் இரு நாட்டு அதிகாரிகளும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.