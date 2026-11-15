உத்தரகாண்ட் விழாவில் மேடையை சேதப்படுத்திய காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ: 'முதல்வர் தமி முன்னிலையில் பேச அனுமதி மறுப்பு' என குற்றச்சாட்டு

காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மேடையில் ஏறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும், பித்தோராகர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ மயூக் சிங் மஹாருக்கு விழாவிற்கு அழைப்பு விடுக்கப்படாததற்கும் அவர்கள் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர்.
உத்தரகாண்ட் மாநிலம் பித்தோராகர் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்திய-நேபாள எல்லையோரம் நடைபெறும் 10 நாள் ஜால்ஜிபி மேளா தொடக்க விழா மேடையை, தர்ச்சுலா தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ ஹரிஷ் தமி மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் சேதப்படுத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மாநில முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தமி முன்னிலையில் தன்னைப் பேச அனுமதிக்கவில்லை என்று குற்றம்சாட்டி இந்தப் போராட்டம் நடைபெற்றுள்ளது. முதலமைச்சர் விழாவை தொடங்கி வைத்துவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே இச்சம்பவம் அரங்கேறியது. மேளா கமிட்டியின் தலைவராகவும் பதவி வகிக்கும் எம்.எல்.ஏ ஹரிஷ் தமி, முதலமைச்சர் முன்னிலையில் உள்ளூர் மக்களின் கோரிக்கைகளை முன்வைத்து பேச தனக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டதாகக் கூறி, மேடையிலிருந்த மைக்கை தூக்கி வீசி எறிந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.
போராட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எம்.எல்.ஏ ஹரிஷ் தமி, மாநில அரசு எதிர்க்கட்சிகளை எதிர்கொள்ளப் பயப்படுவதாக கடுமையாக சாடினார். இந்த மேளாவின் தலைவராக இருந்தபோதிலும், முதலமைச்சர் முன்னிலையில் மக்களின் கோரிக்கைகளை பேசத் தனக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை என்று அவர் கூறினார். மாநிலத்தில் நிலவும் ஊழல் குறித்த உண்மைகளை கேட்க முதலமைச்சருக்குத் துணிச்சல் இல்லை என்றும், இந்த அரசு ஊழல் நிறைந்ததாகவும், எதிர்க்கட்சிகளைக் கண்டு அஞ்சுவதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
இச்சம்பவத்தை தொடர்ந்து, காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மேடையில் ஏறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும், பித்தோராகர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ மயூக் சிங் மஹாருக்கு விழாவிற்கு அழைப்பு விடுக்கப்படாததற்கும் அவர்கள் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர். மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் முகேஷ் பந்த் கூறுகையில், மாவட்டத்தின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதியை அழைக்காமல் நிர்வாகம் மரபுகளை மீறிவிட்டதாகவும், தற்போதைய அரசு அனைத்து தார்மீக நெறிமுறைகளையும் உடைத்துவிட்டதாகவும் விமர்சித்தார்.
இந்த விவகாரம் குறித்து பதிலளித்த உள்ளூர் பாஜக தலைவர் மகேந்திர சிங் புடியால், ஹரிஷ் தமியின் செயலுக்குக் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். முதலமைச்சர் காஷிபூரில் நடைபெறும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வேண்டியிருந்ததால், அவரது நெருக்கடியான பயணத் திட்டம் காரணமாக விழா சுருக்கமாக நடத்தப்பட்டதாக அவர் விளக்கமளித்தார். முதலமைச்சருக்கு எதிராக ஹரிஷ் தமி தரக்குறைவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தியது கண்டிக்கத்தக்கது என்றும், தர்ச்சுலா தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி செல்வாக்கை இழந்து வருவதால் ஏற்பட்ட விரக்தியிலேயே அவர் இவ்வாறு நடந்துகொள்வதாகவும் பாஜக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், முதலமைச்சர் புறப்பட்டு நிகழ்ச்சி முடிவடைந்த பிறகே இச்சம்பவம் நடந்ததாக தர்ச்சுலா காவல் நிலைய அதிகாரி சிங் தெரிவித்துள்ளார். இச்சம்பவம் தொடர்பாக எழுத்துப்பூர்வமாகப் புகார் அளிக்கப்போவதாக பாஜக தொண்டர்கள் தெரிவித்துள்ளதாகவும், ஆனால் இதுவரை எந்தப் புகாரும் பெறப்படவில்லை என்றும் காவல்துறை தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்தியா, நேபாளம் மற்றும் திபெத் ஆகிய பகுதிகளை சேர்ந்த வர்த்தகர்கள் மற்றும் பாரம்பரியப் பொருட்களை ஒன்றிணைக்கும் இந்தப் பழமையான கலாச்சார மற்றும் வர்த்தகத் திருவிழாவில் ஏற்பட்ட இந்த மோதல் அப்பகுதியில் அரசியல் பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது.