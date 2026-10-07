திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில்: ஒரே நாளில் ரூ.5.33 கோடி உண்டியல் வசூல் – 73,000-க்கும் அதிகமான பக்தர்கள் தரிசனம்!

உலகப் புகழ்பெற்ற திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், நேற்றைய நாளுக்கான பக்தர்களின் வருகை மற்றும் கோவில் நிர்வாகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் 73,629 பக்தர்கள் ஏழுமலையானை நேரில் தரிசித்துச் சென்றுள்ளனர்.
இதில், கட்டணமில்லா இலவச தரிசனத்திற்காக வந்த பக்தர்கள், சாமி தரிசனம் செய்ய சுமார் 12 மணி நேரம் வரை நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டியிருந்ததாக கோவில் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பக்தர்கள் செலுத்திய காணிக்கை மூலம் நேற்று ஒரே நாளில் திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு ரூ.5 கோடியே 33 லட்சம் உண்டியல் வருவாயாகக் கிடைத்துள்ளது. மேலும், தங்களின் நேர்த்திக்கடனை செலுத்துவதற்காக 27,525 பக்தர்கள் தலைமுடி காணிக்கை கொடுத்துள்ளனர்.
நேற்று திருப்பதிக்கு வந்த பக்தர்களுக்கு மொத்தம் 3 லட்சத்து 91 ஆயிரம் லட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. இது தவிர, தேவஸ்தானம் சார்பில் வழங்கப்படும் இலவச அன்னப்பிரசாதத்தை 1 லட்சத்து 75 ஆயிரம் பக்தர்கள் பெற்றுப் பயனடைந்துள்ளனர்.
திருப்பதிக்கு வந்த பக்தர்களில் உடல்நலக் குறைவு மற்றும் அவசரச் சிகிச்சைக்காக திருமலையில் உள்ள அஸ்வினி மருத்துவமனையை நாடிய 3,334 பேருக்கு உரிய மருத்துவச் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் சுபமுகூர்த்த தினங்கள் வருவதால், வரும் நாட்களிலும் பக்தர்களின் கூட்டம் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.