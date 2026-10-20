பஞ்சாப் போதைப்பொருள் தடுப்பு ஆர்வலர் படுகொலை: நரகத்திற்கு சென்றாலும் குற்றவாளிகளை சிபிஐ வேட்டையாடும்- அமித்ஷா

பஞ்சாப்பில் போதைப்பொருள் புழக்கத்திற்கு எதிராக குரல் கொடுத்து வந்த சமூக ஆர்வலர் பர்விந்தர் சிங் ஜோடா படுகொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், குற்றவாளிகள் எங்கு இருந்தாலும் சிபிஐ அமைப்பு அவர்களை விட்டுவைக்காது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார்.
பஞ்சாப்பில் போதைப்பொருள் புழக்கத்திற்கு எதிராக துணிச்சலாகக் குரல் கொடுத்து வந்த சமூக ஆர்வலர் பர்விந்தர் சிங் ஜோடா படுகொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், குற்றவாளிகள் எங்கு இருந்தாலும் சிபிஐ அமைப்பு அவர்களை விட்டுவைக்காது என்றும் நரகத்திற்குச் சென்றாலும் தேடிப் பிடிக்கும் என்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார். இந்த வழக்கை மத்திய புலனாய்வுத்துறைக்கு மாற்றுவதாகப் பஞ்சாப் அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில், அமித் ஷா நேரடியாகப் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரைச் சந்தித்து ஆறுதல் கூறியுள்ளார்.
பஞ்சாப் மாநிலம் மான்சா பகுதியில் உள்ள பிரபலமான மருத்துவக் கடை ஒன்றில், தடை செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்கள் மற்றும் மருந்துகள் சட்டவிரோதமாக விற்கப்படுவதை பர்விந்தர் சிங் ஜோடா வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டினார். வயதான நபர் ஒருவருக்குப் போதைப்பொருள் விற்கப்பட்டதை அவர் தட்டிக் கேட்டபோது, கடை உரிமையாளரான அஸ்வினி குமார் என்பவரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இந்தத் துயரச் சம்பவம் நிகழ்ந்தபோது அவர் ஃபேஸ்புக் லைவ் மூலம் நேரடியாக மக்களிடையே பேசிவிட்டுப் புகாரளித்துக் கொண்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
போதைப்பொருள் தடுப்பு ஆர்வலர் கொல்லப்பட்டதைக் கண்டித்து அவரது குடும்பத்தினரும் பொதுமக்களும் தீவிரப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். ஜோடாவின் இறுதிச் சடங்குகளைச் செய்ய மறுத்து நீதி கேட்டு அவர்கள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வந்த சூழலில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் வருகைக்குச் சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு இவ்வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றுவதாகப் பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் சிங் மான் அறிவித்தார். இதற்கிடையே ராஜஸ்தானின் சலாசார் பகுதியில் தலைமறைவாக இருந்த முக்கியக் குற்றவாளியான கடை உரிமையாளர் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மான்சா பகுதிக்கு நேரில் சென்ற மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா, படுகொலை செய்யப்பட்ட பர்விந்தர் சிங் ஜோடாவின் குடும்பத்தினரைச் சந்தித்துத் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆதரவையும் தெரிவித்தார். மேலும், பஞ்சாப்பில் போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் அது தொடர்பான வன்முறைகள் கடுமையாகக் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றும், குற்றவாளிகள் தப்பிக்க முடியாது என்றும் அவர் திட்டவட்டமாகக் கூறினார். ஜோடாவின் கொலை வழக்குடன் சேர்த்து, மாநிலத்தில் நடைபெற்ற மேலும் சில சர்ச்சைக்குரிய மரணங்கள் குறித்தும் அவர் குடும்பத்தினரிடம் விசாரித்தார்.
வரும் காலங்களில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, பஞ்சாப்பில் போதைப்பொருள் புழக்கம் மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கு விவகாரம் மிகப்பெரிய அரசியல் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. மாநிலத்தில் போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தலை முற்றிலுமாக ஒழிக்கத் தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அரசியல் தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனிடையே, விஜயதசமி விழாவைக் குறிக்கும் வகையில் லூதியானாவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியின்போது, ராவணனின் உருவபொம்மையுடன் போதைப்பொருளைக் குறிக்கும் 'சிட்டா' உருவபொம்மையும் எரிக்கப்பட்டு போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.