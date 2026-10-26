சீனாவுக்கு செக் வைக்க சியாங் அணை: வீதிகளில் இறங்கிய பழங்குடி இளைஞர்கள்

கிழக்கு சியாங் மாவட்டத்தில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டங்கள் எதிர்பாராதவிதமாக வன்முறையில் முடிவடைந்தன.
இந்தியாவின் பாதுகாப்பு நலன்களைக் கருத்தில்கொண்டு அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள மாபெரும் சியாங் அணைத் திட்டம் தற்போது தேசிய அளவில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. பிரம்மபுத்திரா நதியின் குறுக்கே சீனா கட்டிவரும் மாபெரும் அணைக்கு எதிராக ஒரு தற்காப்பு அரணாக இந்தத் திட்டம் பார்க்கப்பட்டாலும், அப்பகுதி பழங்குடி மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் இது கேள்விக்குறியாக்குவதாகக் கூறி இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.
திபெத் பகுதியில் உற்பத்தியாகி அருணாச்சலப் பிரதேசம் வழியாகப் பாயும் சியாங் நதியானது, அப்பகுதி மக்களின் உயிர்நாடியாக விளங்குகிறது. இந்த நதியின் குறுக்கே 11,200 மெகாவாட் மின் உற்பத்தித் திறன் கொண்ட 'சியாங் மேல் பன்நோக்கு திட்டத்தை' செயல்படுத்த இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது. சீனாவின் நீர்வள ஆதிக்கத்தை எதிர்கொள்ளவும், இந்தியாவின் நீர் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும் இது ஒரு முக்கிய மூலோபாய நடவடிக்கையாக மத்திய அரசால் பார்க்கப்படுகிறது.
அரசாங்கத்தின் இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிராக அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் பழங்குடி ஆதி சமூக மக்கள் கடும் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த அணை கட்டப்பட்டால் தங்களது பல தலைமுறை மூதாதையர் நிலங்கள் மூழ்கடிக்கப்படும் என்றும், தங்களது தனித்துவமான கலாச்சார பாரம்பரியம் மற்றும் வாழ்வாதாரம் முற்றிலுமாக சிதைந்துவிடும் என்றும் அவர்கள் அஞ்சுகின்றனர். இந்த அச்சத்தின் காரணமாகவே அப்பகுதி இளைஞர்களும் உள்ளூர் மக்களும் வீதிகளில் இறங்கிப் போராடி வருகின்றனர்.
கிழக்கு சியாங் மாவட்டத்தில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டங்கள் எதிர்பாராதவிதமாக வன்முறையில் முடிவடைந்தன. அணைத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும் தேசிய நீர்மின் கழகத்தின் அலுவலகம், உள்ளூர் அரசியல்வாதிகளின் இல்லங்கள் மற்றும் ஒரு காவல் நிலையம் மீது கல்வீச்சு மற்றும் தீவைப்புச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இதனால் அப்பகுதியில் பதற்றம் நிலவுவதைத் தொடர்ந்து, மத்திய ஆயுதப் படை காவல் துறையினர் பாதுகாப்புக்காகக் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆதி பன்னே கெபாங் போன்ற சமூக அடிப்படையிலான அமைப்புகள் இந்தத் திட்டத்திற்குத் தலைமை தாங்கி தீவிர எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. சியாங் மேல் பன்நோக்கு திட்டத்தை உடனடியாகக் கைவிட வேண்டும் என்றும், இதன் முன் சாத்தியக்கூறு அறிக்கையை முழுமையாக நிராகரிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் திட்டவட்டமாகக் கோரியுள்ளனர். சீனாவின் அச்சுறுத்தலைச் சமாளிக்கத் தேசிய பாதுகாப்பு அவசியம்தான் என்றாலும், சொந்த மண்ணையும் மக்களையும் பாதுகாப்பது முதன்மையானது என்பதால் இந்த விவகாரம் தற்போது கடுமையான அரசியல் மற்றும் சமூகச் சிக்கலாக உருவெடுத்துள்ளது.