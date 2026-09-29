ஊதிய உச்சவரப்பு அதிகரித்ததன் எதிரொலி.. PF பங்களிப்பு ரூ.3,917 ஆக உயர்வு

தொழிலாளர் வருங்கால வைப்புநிதி நிதியமான இபிஎப்ஓ கட்டாய ஊதிய உச்ச வரம்பினை மாதத்திற்கு ரூ.15,000ல் இருந்து ரூ. 25,000 ஆக உயர்த்தி உள்ளது.
டெல்லி, மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, அரியானா, குஜராத், ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட 7 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் குறைந்தபட்ச ஊதியம் ரூ. 15,000 என்ற எல்லையை தாண்டியுள்ளது.
எனவே சமூக பாதுகாப்பிற்குள் கூடுதலாக 1 கோடி தொழிலாளர்களை இணைக்கும் நோக்கில் கட்டாய ஊதிய உச்ச வரம்பினை மாதத்திற்கு ரூ.15,000ல் இருந்து ரூ. 25,000 ஆக மத்திய அரசு உயர்த்தி உள்ளது.
இது கடந்த செப்டம்பர் 17ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி,
முன்பு ரூ.15 ஆயிரம் உச்சவரம்பாக இருந்தபோது, ஊழியர்கள் தங்கள் வைப்புநிதி சேமிப்பிற்கு மாதம் ரூ.1,800 செலுத்தினர்.
இனி ரூ.25 ஆயிரம் சம்பளம் பெறுபவர்கள் ரூ.3,000 (ரூ.25,000 சம்பளத்தில் 12%) பங்களிப்பார்கள்.
இதுதவிர, வேலை வழங்கும் நிறுவன பங்களிப்பு (3.67%) ரூ.550-லிருந்து ரூ.917 ஆக உயரும். இதன் மூலம் கட்டாய மாத பிஎப் பங்களிப்பு ரூ.3,917 ஆக உயர்கிறது.
மேலும், வேலை வழங்கும் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பிலிருந்து 8.3% பங்களிப்பான ரூ.2,083 இனி ஓய்வூதிய நிதியத்துக்கு (இபிஎஸ்) செல்லும் (இதற்கு முன்பு இது ரூ.1,250 ஆக இருந்தது).
அடிப்படைச் சம்பளம் ரூ.15,000-லிருந்து ரூ.25,000க்குள் இருக்கும் ஊழியர்களின் மாதாந்திர பி.எப் பிடித்தம் அதிகரிப்பதால், அவர்களது கைக்கு வரும் சம்பளம் சற்று குறையக்கூடும்.
ஆனால் ஊழியர்கள் பணி ஓய்வு பெறும்போது கிடைக்கும் மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகை கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
ஊழியர்களின் வைப்புநிதியுடன் இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் பங்களிப்பு வரம்பும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.