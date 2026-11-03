தீபாவளி விளம்பர நீக்கம்: தியா மிர்சா காணொளியை மீண்டும் பதிவேற்ற மும்பை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

குறிப்பிட்ட எந்த அரசியல் தலைவரின் பெயரையும் நேரடியாகக் குறிப்பிடாமல், பிரபலங்கள் மற்றும் பொது விழிப்புணர்வு பிரசாரங்களில் பங்கேற்கும் நபர்களுக்கு எதிராக சிலர் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் தங்களுக்கு மிகுந்த மனவேதனை அளிப்பதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
மும்பையில் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி காற்று மற்றும் ஒலி மாசு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், பிரபல நடிகை தியா மிர்சா நடித்த காணொளி விளம்பரத்தை பிரிஹாம்பூ மும்பை மாநகராட்சி வெளியிட்டிருந்தது. ஆனால், இந்த விளம்பரத்தில் தியா மிர்சா பங்கேற்றதற்கு மும்பை மேயர் ரிது தவ்டே மற்றும் மாநகர பாஜக தலைவர் அமித் சதம் ஆகியோர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இது துரதிர்ஷ்டவசமானது என்றும், இதற்கு வேறு நிறம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் கூறியதை அடுத்து, மாநகராட்சி நிர்வாகம் அந்த விளம்பரக் காணொளியை எவ்வித விளக்கமும் இன்றி நீக்கியது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. நீதிபதிகள் கிரிஷ் குல்கர்னி மற்றும் நீலா கோகலே ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, விளம்பரத்தை நீக்கிய மாநகராட்சியின் நடவடிக்கைக்கு கடும் அதிருப்தியைத் தெரிவித்தது. மேலும், அரசியல் தலைவர்கள் இதுபோன்று பொறுப்பற்ற கருத்துக்களை தெரிவிப்பது குறித்து நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்தது.
மும்பை நகரம் எப்போதும் "ஒற்றுமை" என்ற உணர்வின் அடிப்படையில்தான் இயங்கி வருகிறது என்றும், எவ்விதமான பொறுப்பற்ற கருத்துக்களாலும் அந்த நல்லிணக்கத்தின் சமநிலை குலைக்கப்படக் கூடாது என்றும் நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது. மேலும், அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் மீது மக்களுக்கு இருக்கும் நம்பிக்கையை நிலைநிறுத்தும் வகையில், நீக்கப்பட்ட விளம்பரக் காணொளியை உடனடியாக மீண்டும் பதிவேற்றம் செய்யுமாறு மாநகராட்சிக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
குறிப்பிட்ட எந்த அரசியல் தலைவரின் பெயரையும் நேரடியாகக் குறிப்பிடாமல், பிரபலங்கள் மற்றும் பொது விழிப்புணர்வு பிரசாரங்களில் பங்கேற்கும் நபர்களுக்கு எதிராக சிலர் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் தங்களுக்கு மிகுந்த மனவேதனை அளிப்பதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்த பொது விழிப்புணர்வு பிரசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே நீதிமன்றம் வழங்கிய ஆலோசனையின் அடிப்படையில்தான் தொடங்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.