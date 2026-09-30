இந்தியா

பிரதமர் மோடி சமூக நீதிக்கு எதிரானவர், அவரது ஒட்டுமொத்த அமைப்பும் கல்வியை வெறுக்கிறது: ராகுல் காந்தி

அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவரின் சமூக ஊடக பதிவுதான் இந்த விசாரணைக்கு காரணமாக அமைந்தது.
Rahul Gandhi
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மாணவர்கள் சிந்திக்கவோ அல்லது கேள்விகள் கேட்கவோ கூடாது என்று விரும்புவதால், பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமூக நீதிக்கு எதிரானவர் என்றும், அவரது ஒட்டுமொத்த அமைப்பும் கல்வியை வெறுக்கிறது என்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டினார்.

பல்வேறு உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் வாசிப்புக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட முக்கிய அறிஞர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களின் படைப்புகள், பிரதமரின் அலுவலகத்தின் விசாரணைக்கு பிறகு உயர்கல்வி துறையின் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறும் ஊடக செய்தி ஒன்றின் ஸ்கிரீன்ஷாட்டை மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி பகிர்ந்துகொண்டார்.

கேள்வி கேட்க கூடாது:

இந்த படைப்புகளை "விஷம்" என்று குறிப்பிட்ட அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவரின் சமூக ஊடக பதிவுதான் இந்த விசாரணைக்கு காரணமாக அமைந்தது என்றும் அந்த செய்தி தெரிவித்தது.

இந்தியில் பதிவிட்ட காந்தி, "மோடி ஜி சமூக நீதி மற்றும் சமத்துவத்திற்கு எதிரானவர். மாணவர்கள் சிந்திக்கவோ அல்லது கேள்விகள் கேட்கவோ கூடாது என்று அவர்கள் விரும்புவதால், அவரது ஒட்டுமொத்த அமைப்பும் கல்வியை வெறுக்கிறது," என்று கூறினார்.

"இதோ அதற்கான சமீபத்திய ஆதாரம். அடையாளம் தெரியாத ட்விட்டர் பதிவு ஒன்றில், பாபாசாகேப் அம்பேத்கரின் 'சாதி ஒழிப்பு' மற்றும் ஜோதிபா பூலேவின் 'குலாம் கிரி' போன்ற முக்கியமான புத்தகங்கள், இளைஞர்களின் மனதில் 'விஷத்தை' ஏற்றுவதாக விவரிக்கப்பட்டன," என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது:

அதற்கு அடுத்த நாளே, அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று, பிரதமர் அலுவலகத்தின் உத்தரவின் பேரில், கல்வி அமைச்சகம் அனைத்து மத்திய பல்கலைக்கழகங்களிடமும் அவற்றின் பாடத்திட்டங்கள் குறித்த தகவல்களை கோரியதாகவும், இந்த பாடப்பிரிவுகளில் எத்தனை மாணவர்கள் சேர்ந்துள்ளனர் என்று விசாரித்ததாகவும் காந்தி குற்றம் சாட்டினார்.

"வினாத்தாள் கசிவு, வேலையின்மை மற்றும் இளைஞர்களுக்கான பாதுகாப்பு போன்ற விவகாரங்களில் மௌனம் காக்கும் பிரதமர், இணையத்தில் அவதூறு பரப்புபவர்களின் ஒரு சிறிய குறிப்பை கேட்டவுடனேயே உடனடியாகச் செயல்படத் தொடங்குவது மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது," என்று காந்தி கூறினார்.

ராகுல் காந்தி
Rahul Gandhi
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பிரதமர் மோடி
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Maalai Malar
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