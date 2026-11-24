வெளிநாட்டுப் பயணங்களின் போது இந்தியப் பொருளாதாரம் மற்றும் தேர்தல் அமைப்பு குறித்து ராகுல் காந்தி முன்வைத்த கருத்துகளுக்கு பாஜக கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. வெளிநாட்டு மண்ணில் இருந்து தனது அரசியல் வாழ்க்கையை மீண்டும் தொடங்க அவர் முயற்சித்தாலும், நாட்டு மக்கள் அவரை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று பாஜக தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் பிரதீப் பண்டாரி சாடியுள்ளார்.
குரு நானக் தேவ் அவர்களின் பிறந்தநாளான பிரகாஷ் பூர்வ் விழாவையொட்டி, டெல்லியில் உள்ள குருத்வாராவில் பாஜக தலைவர்கள் சிறப்புப் பிரார்த்தனைகளில் ஈடுபட்டனர் மற்றும் சமூக சேவைகளை மேற்கொண்டனர். இந்தப் புனிதமான நாளில், பஞ்சாப் மாநிலம் மற்றும் முழு நாட்டையும் போதைப்பொருள் இல்லாததாக மாற்ற அனைவரும் உறுதிமொழி ஏற்க வேண்டும் என்று பிரதீப் பண்டாரி செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தலைக் கட்டுப்படுத்த எதிர்க்கட்சிகள் போதுமான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையின் கீழ், ஆசியாவின் முன்னணி வல்லரசுகளில் ஒன்றாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளதாக லோவி இன்ஸ்டிடியூட் வெளியிட்டுள்ள ஆசிய சக்தி குறியீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். உலகின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் முக்கியப் பொருளாதார நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது என்று கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் மற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியம் ஆகியவையும் மதிப்பிட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.
லோவி இன்ஸ்டிடியூட் தரவுகளின்படி, இந்தியா தனது புள்ளியை 0.5 உயர்த்தி 40.5 ஆகப் பதிவு செய்துள்ளது. இதன் மூலம் 2018-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் (73.6) இடையிலான இடைவெளி மிகக் குறைந்த அளவை எட்டியுள்ளது. ஆசியாவின் மூன்றாவது சக்திவாய்ந்த நாடாகவும் முக்கிய வல்லரசாகவும் இந்தியா தனது நிலையை வலுப்படுத்தியுள்ளதாகவும், பிராந்தியத்தின் இரண்டாவது சிறந்த தலைவராகப் பிரதமர் மோடி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கை கூறுகிறது. 2026-ஆம் ஆண்டில் ஆசியாவின் வல்லரசுகளாக அமெரிக்கா (78.9) மற்றும் சீனா ஆகியவை முன்னிலையில் உள்ளன.
அமெரிக்காவில் உள்ள கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியின் போது இந்தியப் பொருளாதாரம் குறித்து ராகுல் காந்தி பேசிய கருத்துகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் சர்ச்சையைக் கிளப்பின. அதிக வேலையின்மை, பலவீனமான உற்பத்தித் துறை மற்றும் கல்வித் துறையில் ஆழமான பிரச்சனைகளுடன் இந்தியா ஒரு "பொருளாதாரப் பேரழிவின்" விளிம்பில் இருப்பதாக அவர் விமர்சித்திருந்தார்.
மேலும், கடந்த வாரம் நடைபெற்ற உரையாடலில் இந்தியாவின் பொருளாதார மாதிரி சுமார் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே பலனளிப்பதை நிறுத்திவிட்டதாகவும், 'மேக் இன் இந்தியா' மற்றும் 'ஸ்டார்ட்-அப் இந்தியா' போன்ற திட்டங்கள் தோல்வியடைந்துவிட்டதாகவும் அவர் கூறியிருந்தார். இதற்குப் பதிலடி கொடுத்த பிரதீப் பண்டாரி, அயல்நாட்டு மண்ணில் இருந்து அரசியல் பயணத்தை மீண்டும் தொடங்க ராகுல் காந்தி எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும், நாட்டின் மீது வெறுப்பைக் கொண்ட ஒருவரை இந்திய மக்கள் ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டார்கள் என்று திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.