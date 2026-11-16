இந்திய பொருளாதாரம் குறித்து விமர்சித்த ராகுல் காந்தி : கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் கணிப்பை சுட்டிக்காட்டி பதிலடி கொடுத்த பாஜக!

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையிலான ஆட்சியில் இந்தியாவின் பொருளாதார நிலை முற்றிலும் மாறியுள்ளதாக BJP செய்தித் தொடர்பாளர் பிரதீப் பண்டாரி சமூக வலைதளத்தில் தெரிவித்தார்.
இந்தியாவின் பொருளாதாரம் குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி சமீபத்தில் தெரிவித்த கருத்துகளுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. நாட்டின் பொருளாதாரம் அழிந்துவிட்டதாக ராகுல் காந்தி விமர்சித்திருந்த நிலையில், இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி குறித்து பிரபல சர்வதேச நிதி நிறுவனமான 'கோல்ட்மேன் சாக்ஸ்' வெளியிட்டுள்ள சாதகமான கணிப்புகளைச் சுட்டிக்காட்டி பாஜக தலைவர்கள் பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.
சர்வதேச அளவில் நிலவும் பொருளாதாரச் சூழல்களுக்கு மத்தியில், இந்தியா தொடர்ந்து சிறப்பான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்யும் என்று கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் நிறுவனம் கணித்துள்ளது. அதன்படி, வரும் 2027-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் GDP growth விகிதம் 7.2 சதவீதமாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அமெரிக்கா (2.4%), சீனா (4.5%) மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் (0.9%) உள்ளிட்ட உலகின் இதர முக்கியப் பொருளாதார நாடுகளை விட மிக அதிகமாகும். இந்தத் தரவுகளைப் பகிர்ந்துகொண்டுள்ள பாஜக தரப்பு, எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்கள் யதார்த்தத்திற்கு மாறானவை என்று வாதிட்டுள்ளது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையிலான ஆட்சியில் இந்தியாவின் பொருளாதார நிலை முற்றிலும் மாறியுள்ளதாக BJP செய்தித் தொடர்பாளர் பிரதீப் பண்டாரி சமூக வலைதளத்தில் தெரிவித்தார். முன்னதாக பலத்த சவால்களைச் சந்தித்த பலவீனமான பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்பட்ட இந்தியா, தற்போது உலகின் அதிவேகமாக வளர்ந்து வரும் முன்னணி பொருளாதாரமாக உருவெடுத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். தேசத்தின் வளர்ச்சிப் பாதை வேகமாகவும் உறுதியாகவும் முன்னோக்கிச் செல்வதை இந்தத் தரவுகள் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுவதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரைத் தவிர நாட்டின் உண்மையான பொருளாதார நிலவரம் அனைவருக்கும் தெரியும் என்ற ரீதியில் ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து மத்திய அரசை விமர்சித்து வருகிறார். மோடி அரசின் தவறான கொள்கைகளால் நாட்டின் பொருளாதாரம் முடங்கிவிட்டதாக அவர் அடிக்கடி கூறி வருகிறார். இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் சர்வதேச நிதி நிறுவனங்களின் சாதகமான புள்ளிவிவரங்களை முன்வைத்து இந்திய பொருளாதாரம் குறித்த விவாதத்தை பாஜக தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.