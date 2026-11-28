தொகுதி மறுவரையறை மூலம் எதிர்க்கட்சிகளுக்குப் பாதகமாகத் தொகுதிகளை மாற்றியமைக்க பாஜக முயற்சிப்பதாகக் குற்றம் சாட்டிய ராகுல் காந்தி, மோடி, அமித் ஷா மற்றும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் மீது 'வோட் சோரி' குற்றச்சாட்டுகளையும் மீண்டும் முன்வைத்துள்ளார்.
பட்டியல் சாதியினர், பட்டியல் பழங்குடியினர் மற்றும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரின் அரசியல் உரிமைகளை பாஜக பலவீனப்படுத்துவதாகக் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். தேர்தல் ஆதாயத்திற்காகத் தொகுதிகளின் எல்லைகளை மாற்றியமைக்க மத்திய அரசின் முன்மொழியப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கை பயன்படுத்தப்படலாம் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
டெல்லியில் உள்ள இந்திரா பவனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராகுல் காந்தி, தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கையை முன்னெடுப்பதற்குப் பெண்கள் இடஒதுக்கீட்டை அரசு ஒரு காரணமாகப் பயன்படுத்துவதாகக் கூறினார். பெண்களுக்கான 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்ட நிலையில், மக்களவை இடங்கள் அதிகரிக்கப்படும் வரை காத்திருக்காமல் அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
முன்மொழியப்பட்டுள்ள தொகுதி மறுவரையறை மூலம் எதிர்க்கட்சிகளுக்குப் பாதகமாக அமையும் வகையில் தொகுதிகளை மறுசீரமைக்க பாஜகவுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டினார். இதற்கு உதாரணமாக அசாம், பீகார் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர் ஆகிய பகுதிகளில் நடந்த தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான நிகழ்வுகளை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், மக்களவை இடங்களை 850 ஆக உயர்த்தும் முன்மொழிவு குறித்து இளம் வாக்காளர்கள், குறிப்பாக ஜென் ஸீ தலைமுறையினர் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றும், இது ஜனநாயகப் பிரதிநிதித்துவம் தொடர்பான கவலைக்குரிய விஷயம் என்றும் அவர் கூறினார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் ஆகியோர் இணைந்து தேர்தல்களில் முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவதாக ராகுல் காந்தி மீண்டும் 'வோட் சோரி' குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். தேர்தல் முறைகேடுகள் குறித்த பொதுமக்களின் விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளதாகக் கூறிய அவர், 80 சதவீத இந்தியர்களும், ஜென் ஸீ பிரிவினரில் கிட்டத்தட்ட அனைவரும் தேர்தல்கள் திருடப்படுவதாக நம்புவதாக ஒரு கருத்துக்கணிப்பு காட்டுவதாகத் தெரிவித்தார்.
2024 மக்களவைத் தேர்தலில் தகுதியற்ற 14 கோடி பேர் வாக்களித்ததாகத் தேர்தல் ஆணையமே ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். ஜம்மு-காஷ்மீரில் தொகுதிகள் மறுசீரமைப்பு, பீகாரில் வாக்காளர் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் விவகாரம், அசாமில் தொகுதி மாற்றியமைப்பு மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தேர்தல் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளையும் அவர் முன்வைத்தார்.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தொடர்பான தகவல்கள் காங்கிரஸ் வசம் இருப்பதாகவும், அவற்றை விரைவில் பொதுவெளியில் வெளியிடுவோம் என்றும் ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார். தேர்தல் முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பானவர்கள் கணக்குக் கேட்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார். மக்களவை இடங்களின் எண்ணிக்கை உயர்வு, பெண்கள் இடஒதுக்கீடு அமலாக்கம் மற்றும் தொகுதி எல்லை மாற்றங்களால் சமூகங்கள் மற்றும் கட்சிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்கள் ஆகியவை நாடாளுமன்ற விவாதத்திற்கு முன்னதாக முக்கியப் பிரச்சனைகளாக மாறியுள்ளன.
சமூக நீதி, சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மற்றும் வரலாற்று ரீதியாகப் பின்தங்கிய சமூகங்களின் பிரதிநிதித்துவம் ஆகியவற்றை முன்வைத்து மத்திய அரசை எதிர்கொள்ள எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளதை ராகுல் காந்தியின் விமர்சனங்கள் காட்டுகின்றன.