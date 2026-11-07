E20-ல் இருந்து 420-க்கு மாறிய பெட்ரோல்: 20%க்கு பதில் 31% எத்தனாலா?- ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு

பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பது குறித்த விவகாரம் தற்போது தேசிய அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கர்நாடக அரசு நடத்திய மாதிரிப் பரிசோதனைகளின் அடிப்படையில், மத்திய அரசு பொதுமக்களை ஏமாற்றுவதாக காங்கிரஸ் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சமீபத்தில் சமூக வலைதளப் பதிவில் பேசிய ராகுல் காந்தி, "E20 என்பது 420 ஆக மாறிவிட்டது, இது பொதுமக்களின் கார்களில் இருந்து பெட்ரோலைத் திருடும் செயல்" என்று கடுமையாக விமர்சித்தார். பெட்ரோலில் 20 சதவீத எத்தனால் மட்டுமே கலக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு கூறி வரும் நிலையில், கர்நாடகாவில் ஏழு மாவட்டங்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் ஆய்வகப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார்.
இந்த ஆய்வில், பரிசோதிக்கப்பட்ட 14 மாதிரிகளில் 11 மாதிரிகளில் 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான எத்தனால் கலந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது. குறிப்பாக இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் பெட்ரோலில் 31.2 சதவீதமும், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் பெட்ரோலில் 30.5 சதவீதமும் எத்தனால் இருந்தது தெரியவந்துள்ளது. அரசு மற்றும் தனியார் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் என அனைத்துமே இந்த வரம்பை மீறியுள்ளதாக அவர் குற்றம்சாட்டினார். மேலும், அதிகப்படியான எத்தனால் கலவை வாகனங்களின் செயல்திறனைக் குறைத்து, மைலேஜைக் குறைப்பதுடன் பராமரிப்புச் செலவையும் அதிகரிக்கும் என்று அவர் எச்சரித்தார்.
கர்நாடக உணவு, குடிமைப்பொருள் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரத்துறை அமைச்சர் ரிஸ்வான் அர்ஷாத் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து இந்த விவகாரத்தை வெளியிட்டார். பெங்களூரு, கோலார், சிக்கபள்ளாப்பூர், பெங்களூரு கிராமப்புறம், மங்களூரு மற்றும் துல்கூரு ஆகிய ஏழு மாவட்டங்களில் இருந்து பெட்ரோல் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டன. பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய பரிசோதனை மற்றும் அளவுத்திருத்த ஆய்வகங்களின் வாரியத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஸ்ராம் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மூலம் இந்த மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டன. இதன் முடிவுகளின் அடிப்படையிலேயே எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுக்கு மேல் எத்தனால் சப்ளை செய்வதாக மாநில அரசு குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
கர்நாடக அரசின் குற்றச்சாட்டுகளை இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன், பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் மற்றும் இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் ஆகிய பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இணைந்து திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளன. தங்கள் சில்லறை விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் விநியோகிக்கப்படும் ஈ20 பெட்ரோல், இந்திய தர நிர்ணயப் பணியகத்தின் (BIS) IS 17021 விவரக்குறிப்புகளுக்கு முழுமையாக உட்பட்டது என்றும், இதில் 19 முதல் 21 சதவீதம் வரை மட்டுமே எத்தனால் உள்ளதாகவும் அவை தெரிவித்தன.
மேலும், கர்நாடக அரசு சமர்ப்பித்த பரிசோதனை முடிவுகள் சட்டப்பூர்வ மற்றும் தொழில்நுட்ப நடைமுறைகளின்படி மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றும், மூன்றாம் தரப்பு ஆய்வகங்கள் சோதனைகளின் முறைகளை முழுமையாக வெளிப்படுத்தவில்லை என்றும் எண்ணெய் நிறுவனங்களின் கூட்டு அறிக்கை குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
நாட்டின் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதிச் சார்பை குறைக்கவும், உள்நாட்டு விவசாயத்துறையை மேம்படுத்தவும், எரிசக்திப் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும் எத்தனால் கலப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 2001 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டம், தேசிய பயோஃபியூல் கொள்கை 2018 மற்றும் நீதி ஆயோக் வழிகாட்டுதல்களின்படி விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தின் தரவுகளின்படி, எத்தனால் கலப்புத் திட்டத்தால் இதுவரை லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் வெளிநாட்டுச் செலாவணி மிச்சப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், கோடிக்கணக்கான மெட்ரிக் டன் கச்சா எண்ணெய் மாற்றீடு செய்யப்பட்டு விவசாயிகளுக்கு நேரடியாகப் பலன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், தற்போது எத்தனால் அளவு குறித்த இந்த புதிய அரசியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப சர்ச்சையானது வாகன ஓட்டிகள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.