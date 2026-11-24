வருகிற 2027-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு, பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்றும் சிரோமணி அகாலி தளம் ஆகிய கட்சிகள் ஆறு ஆண்டு கால இடைவெளிக்குப் பிறகு தங்களது கூட்டணியை மீண்டும் புதுப்பித்துள்ளன. டெல்லியில் இன்று நடைபெற்ற கூட்டாக செய்தியாளர் சந்திப்பில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இந்த அறிவிப்பை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டார்.
வரும் பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜகவும் சிரோமணி அகாலி தளமும் இணைந்து போட்டியிடும் என்று அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார். பாஜகவின் மிகப் பழமையான கூட்டணிக் கட்சியான சிரோமணி அகாலி தளம் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு திரும்பியிருப்பதை மனப்பூர்வமாக வரவேற்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
இரு கட்சிகளுக்கும் இடையிலான ஆழமான உறவை நினைவுகூர்ந்த அமித் ஷா, இந்த நட்பு முன்னாள் தலைவர்களான அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் மற்றும் எல்.கே. அத்வானி காலத்திலிருந்தே தொடர்ந்து வருவதாகக் கூறினார். பிரதமர், பாதல் சாஹிப், வாஜ்பாய் மற்றும் அத்வானி ஆகியோருக்கு இடையே பல ஆண்டுகளாக வலுவான பிணைப்பு இருந்ததையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். இந்த அறிவிப்பு வெளியான செய்தியாளர் சந்திப்பில் அமித் ஷா மற்றும் சிரோமணி அகாலி தளம் தலைவர் சுக்பீர் சிங் பாதல் உள்ளிட்ட இரு கட்சிகளின் மூத்த தலைவர்களும் கலந்து கொண்டனர்.
முன்னதாக, விவசாயச் சட்டங்களுக்கு எதிராகப் பரவலான விவசாயிகள் போராட்டங்கள் நடைபெற்ற சூழலில் இரு கட்சிகளுக்கும் இடையிலான கூட்டணி முறிந்தது. அதற்கு முன்பு, பஞ்சாபில் பல தேர்தல்களில் இணைந்து போட்டியிட்ட இந்தக் கூட்டணி, 2007 முதல் 2017 வரை மாநிலத்தில் ஆட்சியைப் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தது. தற்போது 2027 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக இரு கட்சிகளும் மீண்டும் கைகோர்த்திருப்பது பஞ்சாப் அரசியலில் முக்கிய திருப்பமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. தொகுதிப் பங்கீடு மற்றும் தேர்தல் வியூகம் உள்ளிட்ட கூடுதல் விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.