பொது இடங்களை காலவரையின்றி முடக்க முடியாது: போராட்டக்காரர்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் எச்சரிக்கை

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான போராட்டங்களால் வணிகர்கள் சந்திக்கும் நஷ்டம் குறித்து மத்திய அரசு மற்றும் டெல்லி காவல்துறைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் தொடர் போராட்டங்களால் கடைகள் முடங்கி, வியாபாரிகளுக்கு பல கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக வர்த்தக சங்கம் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் மற்றும் நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி, வி.மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், எந்தவொரு அமைப்பினருக்கும் போராடும் உரிமை உண்டு என்றாலும், அந்த உரிமை மற்றவர்களின் வாழ்வாதார உரிமையையும், பொது மக்களின் நடமாட்டத்தையும் பாதிக்கும் வகையில் இருக்கக் கூடாது என்று கடுமையாக சுட்டிக்காட்டினர்.
போராட்டங்கள் காரணமாக காலவரையின்றி பொது இடங்களை முடக்கி வைக்க முடியாது என்று குறிப்பிட்ட நீதிமன்றம், மற்றவர்களுக்கும் தங்களது குறைகளை வெளிப்படுத்தவும் இயல்பு வாழ்க்கையை வாழவும் உரிமை உள்ளதை நினைவூட்டியது. மேலும், இந்தப் போராட்டங்களின் போது நிகழ்ந்ததாகக் கூறப்படும் பெருமளவிலான தடுப்புக் காவல் நடவடிக்கைகள், காவல்துறை வன்முறை, டெல்லி மெட்ரோ நிலையங்களின் திடீர் மூடல்கள் மற்றும் இணைய சேவைகள் துண்டிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு கவலைக்குரிய விவகாரங்கள் குறித்தும் நீதிபதிகள் மனுதாரர்களின் வாதங்களைக் கேட்டறிந்தனர்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அரசு, டெல்லி காவல்துறை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மற்ற அதிகார அமைப்புகள் தங்களது முறையான பதில்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஜனநாயக முறையில் அமைதியான முறையில் போராடுவதற்கான உரிமையையும், பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும், வணிகர்களின் வர்த்தக நலன்களையும் சமநிலைப்படுத்துவது அவசியமானது என்றும் நீதிமன்றம் தனது உத்தரவில் அழுத்தமாக தெரிவித்துள்ளது.