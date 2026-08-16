'திமாகி நக்சல்' என்பதில் பெருமை கொள்கிறேன்: பிரதமருக்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம் பதிலடி

பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்ட 'திமாகி நக்சல்' (சிந்தனையளவில் நக்சல் ஆதரவாளர்கள்) என்ற கருத்துக்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம் பதிலடி கொடுத்தார். "நான் ஒரு 'திமாகி நக்சல்' என்பதில் பெருமை கொள்கிறேன்" என்று அவர் கூறினார்.
சனிக்கிழமையன்று சுதந்திர தின உரையின்போது, அமைப்பிற்குள் ஊடுருவி, கொள்கைகளை தங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்றி அமைப்பதன் மூலம் சமூகத்திற்கு தொடர்ந்து அச்சுறுத்தலாக விளங்கும் 'திமாகி நக்சல்கள்' குறித்து மோடி எச்சரித்தார். அவர்களை "அடையாளம் கண்டு தனிமைப்படுத்த" வேண்டும் என்று பிரதமர் வலியுறுத்தினார்.
செங்கோட்டையில் இருந்து உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, காடுகளில் ஆயுதம் ஏந்திய நக்சலிசத்தை ஒழிப்பதில் நாடு வெற்றி பெற்றுவிட்டதாகக் கூறினார்; ஆனால், அதன் கருத்தியல் ஆதரவாளர்கள் வன்முறையையும் குழப்பத்தையும் பரப்ப வாய்ப்புகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் எச்சரித்தார்.
பிரதமரின் கருத்துக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், ப சிதம்பரம் எக்ஸ் தளத்தில், "நான் ஒரு 'திமாகி நக்சல்' என்பதில் பெருமை கொள்கிறேன்!" என்று பதிவிட்டார்.
மற்றொரு பதிவில், முன்னாள் உள்துறை அமைச்சரான அவர், "திமாகி நக்சல்கள்" என்பது பா.ஜ.க.வின் பழைய குற்றச்சாட்டுகளான "நகர்ப்புற நக்சல்கள்", "அந்தோலன்ஜீவி" மற்றும் "துக்டே துக்டே கேங்" ஆகியவற்றின் புதிய வடிவம் என்று கூறினார். "நகர்ப்புற நக்சல்கள் யார்? அந்தோலன்ஜீவிகள் யார்? துக்டே துக்டே கும்பல் யார்? அந்த பழைய வசவுகள் அனைத்தும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களை நோக்கியே முன்வைக்கப்பட்டன," என்று அவர் கூறினார். "திமாகி நக்சல்கள்" என்பது அந்த வசவுகளின் ஒரு புதிய வடிவம் என்று சிதம்பரம் குறிப்பிட்டார்.
பிரதமர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை "திமாகி நக்சல்கள்" என்று குறிப்பிடவில்லை என்றும், மாவோயிஸ்டுகள் மற்றும் பிரிவினைவாதிகளை ஆதரிப்பவர்களையும் இந்திய அரசியலமைப்பை நிராகரிப்பவர்களையுமே அவ்வாறு குறிப்பிட்டார் என்றும் மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரத் துறை அமைச்சர் கிரென் ரிஜிஜு கூறினார்.
சிதம்பரத்தின் 'எக்ஸ்' பதிவை பகிர்ந்த ரிஜிஜு, இந்தியாவின் மதிப்பிற்குரிய முன்னாள் உள்துறை அமைச்சரிடம் இருந்து வந்த மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமான மற்றும் மிகுந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய கருத்து இது என்று கூறினார்.
"எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் 'திமாகி நக்சல்கள்' என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜி கூறவில்லை," என்று மத்திய அமைச்சர் தெரிவித்தார்.