பெங்களூரு - மும்பை வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரெயில் சேவைக்கு பாராட்டு தெரிவித்த பிரதமர்

பெங்களூரு - மும்பை இடையே தொடங்கப்பட்டுள்ள புதிய வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரெயில் (படுக்கை வசதி) சேவை குறித்துப் பாராட்டிப் பிரதமர் மோடி பதிவிட்டுள்ளார்
நவம்பர் 1, 2026 அன்று தொடங்கப்பட்ட இந்த இந்தியாவின் இரண்டாவது வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரெயிலானது, நாட்டின் தொழில்நுட்பத் தலைநகரான பெங்களூருவையும், நிதித் தலைநகரான மும்பையையும் வெறும் 16 மணி நேரத்தில் இணைக்கிறது. இது வழக்கமான பயண நேரத்தை விட சுமார் 6 முதல் 8 மணி நேரம் வரை குறைக்கிறது.
மத்திய ரெயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இந்த ரயிலைக் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்ததைத் தொடர்ந்து, பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளதாவது
ரயில்வே இணைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான மற்றொரு சிறப்பான அடி எடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது, அதுவும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளின் நகரமான பெங்களூருவிலிருந்து இந்தச் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது எனப் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பெங்களூரு மற்றும் மும்பை நகரங்களுக்கு இடையேயான ரயில் போக்குவரத்தில் இந்த 'வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்' ஒரு மிகப்பெரிய கேம் சேஞ்சராக (விளையாட்டை மாற்றியமைக்கும் காரணியாக இருக்கும்.
இந்த அதிநவீன ரயில் சேவையின் மூலம் கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பெருமளவில் பயனடைவார்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த ரயில் சேவை குறிப்பாக இளைஞர்கள், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை (IT) வல்லுநர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு மிகச் சிறந்த முறையில் பயனளிக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.