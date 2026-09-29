இந்தியா

ஆசிய விளையாட்டு: டிராப் அணிக்கு பிரதமர், குடியரசு தலைவர் வாழ்த்து

பல இளம் இந்தியர்களை துப்பாக்கி சுடும் விளையாட்டில் ஈடுபடவும், அதில் சிறந்து விளங்கவும் ஊக்கமளிக்கட்டும்.
PM Modi and Murmu
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ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் மகளிர் டிராப் குழு பிரிவில் வெள்ளி பதக்கம் வென்ற மனிஷா கீர், நீரு தண்டா மற்றும் ஆஷிமா அஹ்லாவத் ஆகியோரின் கவனம் மற்றும் குழு பணியை பாராட்டி, பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

தண்டா, ஆஷிமா அஹ்லாவத் மற்றும் மனிஷா கீர் ஆகியோர் மகளிர் டிராப் குழு பிரிவில் 328 கூட்டு மதிப்பெண்களுடன் வெள்ளி பதக்கம் வென்றனர்.

சீனா 346 மதிப்பெண்களுடன் தங்க பதக்கத்தையும், குவைத் 325 மதிப்பெண்களுடன் வெண்கல பதக்கத்தை வென்றன. இக்குழு பிரிவில் 125-க்கு 118 மதிப்பெண்கள் பெற்று, தண்டா இந்தியாவின் சிறந்த வீராங்கனையாக திகழ்ந்தார்.

எக்ஸ் தள பதிவு:

"ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மகளிர் டிராப் குழு பிரிவில் வெள்ளி பதக்கம் வென்ற மனிஷா கீர், நீரு மற்றும் ஆஷிமா அஹ்லாவத் ஆகியோருக்கு வாழ்த்துகள். இது துல்லியம், கவனம் மற்றும் குழுப்பணியின் பாராட்டத்தக்க வெளிப்பாடாகும். இந்த அணி தொடர்ந்து சிறந்து விளங்கி இந்தியாவிற்கு மேலும் பல பெருமைகளை கொண்டுவரட்டும்," என்று பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு எக்ஸ் தள பதிவில், "2026 ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியாவுக்கான முதல் தனிநபர் தங்க பதக்கத்தை நீரு தண்டா வென்று, ஐச்சி-நகோயாவில் மூவர்ண கொடி உயரே பறப்பதை காண்பது மிகுந்த பெருமைக்குரிய தருணமாகும்.

மகளிருக்கான 'டிராப்' தனிநபர் பிரிவில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியை பெற்றதற்கும், புதிய ஆசிய சாதனை படைத்ததற்கும் உங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். இந்த தங்கமான தருணம், இன்னும் பல இளம் இந்தியர்களை துப்பாக்கி சுடும் விளையாட்டில் ஈடுபடவும், அதில் சிறந்து விளங்கவும் ஊக்கமளிக்கட்டும்," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஐந்தாவது தங்க பதக்கம்:

2026 ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளின் தகுதிச்சுற்று மற்றும் இறுதி போட்டி இரண்டிலும் முதலிடம் பிடித்த தண்டா, செவ்வாய்க்கிழமை அன்று நடைபெற்ற பெண்களுக்கான தனிநபர் டிராப் பிரிவில் ஆதிக்கம் செலுத்தி தங்க பதக்கத்தை வென்றார். இதன் மூலம், ஐச்சி-நகோயா விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியாவுக்கு இது ஐந்தாவது தங்க பதக்கமாகும்.

தண்டா இறுதி போட்டியை வலுவாக தொடங்கி, தனது முதல் தொடரிலேயே ஐந்து இலக்குகளையும் துல்லியமாக தாக்கினார். இரண்டாவது தொடரில் ஒருமுறை இலக்கை தவறவிட்ட அவர், உடனடியாக மீண்டு வந்து போட்டியில் நீடித்தார். பின்னர், போட்டியின் இறுதிக்கட்டங்களில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஓட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

தங்க பதக்கம் வென்றார்:

அவர் மூன்றாவது சுற்றில் ஒரு கச்சிதமான தொடரை அடித்து மீண்டும் முதலிடத்திற்கு முன்னேறினார். அதை தொடர்ந்து மற்றொரு வலுவான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, நான்கு தொடர்களுக்குப் பிறகு 20 ஷாட்களில் 19-ஐ வெற்றிகரமாக அடித்தார்.

25 ஷாட்களுக்கு பிறகு, தண்டா 23-21 என்ற கணக்கில் சன்னை விட முன்னிலையில் இருந்தார், ஹஜாரும் 21 புள்ளிகளுடன் வெளியேற்றப்பட்டார். பின்னர், அந்த இந்திய வீராங்கனை தீர்க்கமான கட்டத்தில் தனது நிதானத்தைக் கடைப்பிடித்து தங்க பதக்கத்தை வென்றார்.

திரவுபதி முர்மு
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