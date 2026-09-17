பிறந்தநாளில் வாழ்த்திய அனைவருக்கும் நன்றி - பிரதமர் மோடி

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தனது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நாடு முழுவதிலும் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் மக்கள் தமக்கு அளித்த அபரிமிதமான வாழ்த்துக்கள், அன்பு மற்றும் ஆசீர்வாதங்களுக்கு தனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்தார்.
சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்ட ஒரு செய்தியில், ஒவ்வொரு அன்பான வார்த்தையும் தன்னை ஆழமாக நெகிழ செய்ததாகவும், இந்திய மக்களுக்கு தொடர்ந்து சேவை செய்ய தனக்கு புது வலிமையை அளித்ததாகவும் பிரதமர் கூறினார்.
"எல்லா இடங்களில் இருந்தும் பொங்கி வழியும் வாழ்த்துகள், அன்பு மற்றும் ஆசீர்வாதங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். ஒவ்வொரு அன்பான வார்த்தையும் ஆழ்ந்து போற்றப்படுகிறது, மேலும் அது நமது மக்களுக்கு சேவை செய்ய எனக்கு புது வலிமையை தருகிறது," என்று பிரதமர் மோடி பதிவிட்டுள்ளார்.
நாள் முழுவதும் சேவா நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்ற எண்ணற்ற குடிமக்களின் முயற்சிகளையும் பிரதமர் பாராட்டினார். தன்னலமற்ற சேவை செயல்கள் தேசத்தின் உணர்வின் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக அமைந்து, சமூக கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த பங்களிக்கின்றன என்பதையும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
பரந்த தேசிய இலக்கை முன்னிலைப்படுத்திய பிரதமர் மோடி, வளர்ச்சி பெற்ற இந்தியாவை நோக்கிய பயணத்தில் குடிமக்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். "2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் செழிப்பான, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய மற்றும் தன்னிறைவு பெற்ற தேசத்தை உருவாக்கும் தொலைநோக்குப் பார்வையை மீண்டும் வலியுறுத்திய அவர், 'நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து வளர்ச்சி பெற்ற பாரதத்தை தொடர்ந்து உருவாக்குவோம்' என்று கூறினார்.
பிரதமரின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்கள், முறைசார்ந்த நிகழ்வுகளுக்கு பதிலாக பெரிய அளவிலான தன்னார்வ முன்னெடுப்புகளால் அதிகளவில் கொண்டாடப்பட்டு வரும் வேளையில் இந்த செய்தி வெளியாகியுள்ளது.
மாநிலங்கள் முழுவதும், தன்னார்வலர்கள் இரத்த தான முகாம்கள், தூய்மை பணிகள், மரம் நடும் திட்டங்கள், இலவச மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் தேவைப்படுவோருக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் விநியோகம் போன்றவற்றை ஏற்பாடு செய்தனர்.
சேவைக்கான பிரதமரின் அழைப்புக்கு தங்கள் ஆதரவை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, இதுபோன்ற பல செயல்பாடுகள் உள்ளூர் அமைப்புகள், இளைஞர் குழுக்கள் மற்றும் கட்சி தொண்டர்களால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டன.