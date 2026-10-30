ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம்: டிசம்பரில் பெல்ஜியம் செல்கிறார் பிரதமர் மோடி!

இந்தியா மற்றும் 27 நாடுகளைக் கொண்ட ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையேயான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் முறையாகக் கையெழுத்திடுவதற்காக, பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் டிசம்பர் மாதம் பெல்ஜியம் தலைநகர் பிரஸ்ஸல்ஸுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார்.
கனடாவில் நடைபெற்ற மாண்ட்ரியல் சர்வதேச உறவுகள் கவுன்சில் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவர் அன்டோனியோ கோஸ்டா இந்தத் தகவலை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
டிசம்பர் 17-ஆம் தேதி பிரஸ்ஸல்ஸில் தொடங்க உள்ள ஐரோப்பிய தலைவர்களின் கூட்டத்திற்கு முன்னதாகப் பிரதமர் மோடியின் இந்த வருகை அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதி மதிப்பில் 99 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பொருட்களுக்கு ஐரோப்பிய சந்தையில் முன்னுரிமை அல்லது வரி இல்லாத அணுகுமுறை கிடைக்கும்.
இந்தியாவின் ஜவுளி, தோல் பொருட்கள், மற்றும் ரத்தினங்கள் - ஆபரணங்கள் போன்ற முக்கிய ஏற்றுமதித் துறைகள் இதன் மூலம் பெரும் வளர்ச்சியடையும்.
இதேபோல் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இந்தியாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்களிலும் கணிசமான அளவிற்கு வரி குறைப்பு அல்லது வரி விலக்கு அளிக்கப்படும்.
இந்த ஒப்பந்தம் சுமார் 200 கோடி நுகர்வோரைக் கொண்ட உலகின் மிகப்பெரிய சந்தை வாய்ப்பை இரு தரப்பு வணிகங்களுக்கும் உருவாக்கும்.
இந்தியா-ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையேயான இந்த வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னதாகவே வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டு, தற்போது ஒப்பந்தத்தின் இறுதி வரைவு சரிபார்க்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன.
மத்திய வர்த்தகத் துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இதுபற்றிக் கூறுகையில், "இரு தரப்பு ஒப்புதல்களுக்குப் பிறகு இந்த ஒப்பந்தம் வரும் 2027-ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் (மார்ச் அல்லது ஏப்ரல்) முழுமையாக நடைமுறைக்குக் கொண்டு வரப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.