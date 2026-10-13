கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னியுடன் தொலைபேசியில் உரையாடிய பிரதமர் மோடி

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தனது கனடா நாட்டு சகா மார்க் கார்னியுடன் உரையாடினார். உரையாடலின் போது, இருதரப்பு உறவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள "நேர்மறையான உத்வேகத்தை" மேலும் வலுப்படுத்த இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர்.
இந்தியா மற்றும் கனடா இணைந்து "மேலும் நிலையான மற்றும் செழிப்பான உலகத்தை" உருவாக்குவதற்குப் பங்களித்து வருவதாக பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தள பதிவில் கூறியுள்ளார்.
"பிரதமர் மார்க் கார்னியுடன் சுமுகமான மற்றும் பயனுள்ள உரையாடல் நடைபெற்றது. இந்தியா-கனடா உறவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள நேர்மறையான உத்வேகத்தை மேலும் வலுப்படுத்தவும், வர்த்தகம், எரிசக்தி, தொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு மற்றும் உறவுகள் உள்ளிட்ட நமது மூலோபாய கூட்டாண்மையின் முக்கிய துறைகளில் உறுதியான முடிவுகளை நோக்கி செயல்படவும் நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டோம்," என்று அவர் கூறினார்.
கனடா பிரதமரின் மூத்த தூதரக மற்றும் சர்வதேச விவகார ஆலோசகரான டேவிட் மோரிசன் இந்தியாவிற்கு வருகை தந்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு, இரு தலைவர்களுக்கும் இடையே இந்தத் தொலைபேசி உரையாடல் நடைபெற்றுள்ளது.
அக்டோபர் 5-7 தேதிகளில் அந்நாட்டிற்கு மேற்கொண்ட பயணத்தின்போது, மோரிசன் அக்டோபர் 6 அன்று டெல்லியில் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் டோவலுடன் பயங்கரவாதம் மற்றும் பிற குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான வழிகள் குறித்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
"பன்னாட்டு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்கள், பயங்கரவாதம் மற்றும் வன்முறை தீவிரவாதம், மனித மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல், இணையவழி குற்றங்கள், மிரட்டி பணம் பறித்தல் மற்றும் குற்றவாளிகளை ஒப்படைத்தல் ஆகியவற்றை எதிர்த்து போராடுவதில் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பை ஆழப்படுத்த அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர்.
இணைய பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு குறித்த கட்டமைக்கப்பட்ட உரையாடல்களை நிறுவுவதை ஆராய்வது உட்பட, நடைமுறை ஒத்துழைப்பிற்கான கூடுதல் பகுதிகளை கண்டறிவதற்கான தங்கள் உறுதிப்பாட்டையும் அவர்கள் மீண்டும் வலியுறுத்தினர்," என்று அக்டோபர் 7 அன்று வெளியிடப்பட்ட வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் அறிக்கை தெரிவித்தது.