ராஜஸ்தான் உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவுகள்: மக்களுக்கும், தொண்டர்களுக்கும் பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

ராஜஸ்தான் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் பாஜக பெற்ற வெற்றியைப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி திங்கள்கிழமை வரவேற்றார். இந்த வெற்றி, "பொய்யின் எதிரொலி"க்கு எதிரான உண்மையின் வெற்றிக்குச் சான்றாக அமைந்துள்ளது என்று அவர் கூறினார்.
ராஜஸ்தான் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சியை பின்னுக்கு தள்ளி பா.ஜ.க. முன்னிலை பெற்றது; எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் 3,613 வார்டுகளில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், பா.ஜ.க. 4,179 வார்டுகளில் வெற்றி பெற்றது. மேலும், மாநிலத்தில் உள்ள 10 மாநகராட்சிகளில் நான்கில் பா.ஜ.க. தெளிவான பெரும்பான்மையை பெற்றது.
"ராஜஸ்தான் உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் பா.ஜ.க.வுக்கு பெரும் வெற்றியை தேடித்தந்த மக்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். இது பொய்யின் எதிரொலிக்கு எதிரான உண்மையின் வெற்றிக்கு சான்றாகும்," என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டார்.
'டபுள்-என்ஜின்' (மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் ஒருங்கிணைந்த) ஆட்சியின் நல்லாட்சி மற்றும் வளர்ச்சி சார்ந்த கொள்கைகளுக்கு மக்களின் முழு ஆதரவு உள்ளது என்பதை, மக்கள் வழங்கிய இந்த தீர்ப்பு மீண்டும் ஒருமுறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது என்று பிரதமர் கூறினார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம், மாநிலத்தை வளர்ச்சியின் புதிய உயரங்களுக்குக் கொண்டு செல்வதற்கும், ஒவ்வொரு தனிமனிதனின் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டு வருவதற்கும் பா.ஜ.க. கொண்டுள்ள உறுதிப்பாடு மேலும் வலுப்பெறும் என்று மோடி குறிப்பிட்டார்.
"இந்தத் தருணத்தில், வெற்றி பெற்ற அனைத்து வேட்பாளர்களுக்கும், அதேபோல கட்சியின் அர்ப்பணிப்புமிக்க மற்றும் கடின உழைப்பாளிகளான தொண்டர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்," என்று அவர் கூறினார்.