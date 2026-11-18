பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று (புதன்கிழமை) வேல்ஸ் இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் இளவரசி கேத்தரின் ஆகியோரை சந்தித்தார். அப்போது, பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் இந்தியா-இங்கிலாந்து இடையிலான 'விரிவான மூலோபாய கூட்டாண்மையை' மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து அவர்கள் கருத்துகளை பரிமாறிக்கொண்டனர்.
பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, வேல்ஸ் இளவரசர் மற்றும் இளவரசியுடனான சந்திப்பின் போது, 'இந்தியா-இங்கிலாந்து தொலைநோக்கு பார்வை 2035' வழிகாட்டுதலின்படியும், ஜூலை மாதம் நடைமுறைக்கு வந்த 'இந்தியா-இங்கிலாந்து விரிவான பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின்' மூலமாகவும், இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான இருதரப்பு உறவுகள் வலுவடைந்து வருவதை பிரதமர் மோடி வரவேற்றார்.
சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான சவால்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில், புதுமையான தீர்வுகளை ஊக்குவிக்கும் 'எர்த்ஷாட் பரிசு' (Earthshot Prize) அமைப்பின் பணிகளை பிரதமர் மோடி பாராட்டினார்.
செவ்வாய் கிழமை மும்பையில் நடைபெற்ற 'எர்த்ஷாட் பரிசு' வழங்கும் விழாவில், இந்திய கண்டுபிடிப்பாளர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டதையும், உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் சவால்களை எதிர்கொள்வதில் அவர்கள் ஆற்றிய பங்களிப்பையும் அவர் பாராட்டினார்.
இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு, 'எக்ஸ்' தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் மோடி, "வேல்ஸ் இளவரசர் மற்றும் இளவரசியை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
"உலகளவில் புதுமையான காலநிலை தீர்வுகளை ஊக்குவிப்பதிலும், உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் சவால்களை எதிர்கொள்வதில் இந்தியர்களின் புத்தாக்கத் திறனை வெளிப்படுத்துவதிலும் 'எர்த்ஷாட் பரிசு' அமைப்பின் முயற்சிகளை பாராட்டுகிறேன்."
"இந்தியா-இங்கிலாந்து இடையிலான விரிவான மூலோபாய கூட்டாண்மையை மேலும் வலுப்படுத்தவும், சமீபத்தில் நடைமுறைக்கு வந்த விரிவான பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லவும் ஆவலாக உள்ளேன். இது நமது நாட்டு மக்களுக்கும், ஒட்டுமொத்த உலகிற்கும் பொதுவான செழிப்பை ஏற்படுத்தும்," என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், கல்வி, நிதி தொழில்நுட்பம் மற்றும் மக்கள் இடையிலான பிணைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் இந்தியா-இங்கிலாந்து உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து கருத்துகளை பரிமாறிக்கொள்ள இந்த சந்திப்பு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து பிரதமர் ஆண்டி பர்ன்ஹாம் ஆகியோருக்கு தனது அன்பான வாழ்த்துகளையும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார். இந்த அரச குடும்பத்தினர் நவம்பர் 16 முதல் 18 வரை மூன்று நாள் பயணமாக இந்தியாவில் உள்ளனர்.