தொடர்ச்சியாக 12 மாதங்களாக உயிரிழப்புகள் ஏதுமில்லை: சி.ஆர்.பி.எஃப். படையை பாராட்டிய பிரதமர் மோடி

நாட்டின் முதன்மையான உள்நாட்டு பாதுகாப்பு படையான சி.ஆர்.பி.எஃப். (மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை), கடந்த 12 மாதங்களாக எவ்வித உயிரிழப்புகளும் இன்றி செயல்பட்டு சாதனை படைத்துள்ளது. கடந்த 47 ஆண்டுகளில் இதுவே முதல் முறையாகும். இதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையை பாராட்டினார்.
"இந்த 'பூஜ்யம்' பல விஷயங்களை உணர்த்துகிறது. தொடர்ச்சியாக 12 மாதங்களாக சி.ஆர்.பி.எஃப். படையில் உயிரிழப்புகள் ஏதுமில்லை. கடந்த 47 ஆண்டுகளில் இதுவே முதல் முறை," என்று பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
பிரதமரின் இந்த சமூக ஊடக பதிவில், 'பூஜ்யம்' என்ற எண்ணுடன், சி.ஆர்.பி.எஃப். வீரர்கள் மூவர் வெவ்வேறு திசைகளை நோக்கி துப்பாக்கிகளை ஏந்தியிருக்கும் வகையிலான ஒரு வரைபடமும் இடம்பெற்றுள்ளது.
தாங்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள பல்வேறு மோதல் களங்களில், தொடர்ந்து தீவிரமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட போதிலும், இந்த சாதனையை எட்ட முடிந்துள்ளதாக சி.ஆர்.பி.எஃப். தெரிவித்துள்ளது.
சுமார் 3.25 லட்சம் வீரர்களை கொண்ட சி.ஆர்.பி.எஃப்., நாட்டின் உள்நாட்டு பாதுகாப்பில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. குறிப்பாக, நக்சல் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள், ஜம்மு-காஷ்மீரில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கிளர்ச்சி எதிர்ப்பு பணிகள் ஆகியவற்றில் இந்த படை ஈடுபட்டு வருகிறது.
"நாட்டின் வன்முறை அதிகம் நிறைந்த பல பகுதிகளில் சி.ஆர்.பி.எஃப். வீரர்கள் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். துரதிர்ஷ்டவசமாக, கடந்த பல ஆண்டுகளாக இதில் அதிக உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு வந்தன.
தற்போது, இத்தகைய நடவடிக்கைகளின் போது ஒரு வீரர் அல்லது அதிகாரி கூட உயிரிழக்கவில்லை என்பது, பாதுகாப்பு சூழல் மேம்பட்டுள்ளதையும், இந்த படை தனது கடந்தகால தவறுகளில் இருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு முன்னேறியுள்ளதையும் காட்டுகிறது" என்று மூத்த சி.ஆர்.பி.எஃப். அதிகாரி கூறினார்.
மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை 1939-ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. சுதந்திரம் அடைந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, 1949-இல் இது 'சி.ஆர்.பி.எஃப்.' என்று பெயர் மாற்றப்பட்டது. அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, இதுவரை இந்த படையை சேர்ந்த 2,270 வீரர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் தங்கள் கடமையின் போது இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்துள்ளனர்.