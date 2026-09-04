இந்தியா

நாட்டின் வளர்ச்சியில் வாகன தொழில் துறை முக்கிய தூணாக மாற வேண்டும் - பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தல்

நமது பொருளாதாரம் வளர வளர, போக்குவரத்துக்கான தேவையும் அதிகரித்து வருகிறது.
பிரதமர் மோடி
Published on

இந்தியாவின் வாகனத் தொழில் துறை தொடர்ந்து புதுமைகளை புகுத்தவும், சிறந்து விளங்கவும், 2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் விக்சித் பாரத் தொலைநோக்கு பார்வையை நோக்கிய துணிச்சலான பாதையை முனைப்புடன் வகுக்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தினார்.

நேற்று (வியாழக்கிழமை) நடைபெற்ற இந்திய வாகன உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் (SIAM) 2026 ஆண்டு மாநாட்டில் பிரதமர் கூறியதாவது: சமீபத்திய தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் சர்வதேச சந்தைகளுக்கான பரந்த அணுகலை வழங்குவதால், ஏற்கனவே உலகின் பல பகுதிகளில் அங்கீகாரம் பெற்றுள்ள இந்திய வாகன துறை, தனது உலகளாவிய இருப்பை மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்கு சிறந்த நிலையில் உள்ளது.

பிரதமர் வலியுறுத்தல்:

"இந்திய வாகனத் தொழில் தொடர்ந்து புதுமைகளை புகுத்தவும், சிறந்து விளங்கவும், 'விக்சித் பாரத்' நோக்கிய ஒரு துணிச்சலான பாதையை முனைப்புடன் வகுக்கவும் வேண்டும் என நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்," என்று பிரதமர் தனது செய்தியில் கூறியிருந்தார்.

இந்தப் பயணம், போக்குவரத்து துறைக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புகளையும் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியையும் கொண்டு வருவதோடு, தேசிய வளர்ச்சியின் முக்கிய தூணாக விளங்கும் போக்குவரத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்று பிரதமர் மேலும் கூறினார்.

"கடந்த பத்தாண்டுகளில், உலகின் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் முக்கிய பொருளாதாரங்களில் இந்தியாவும் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. நமது பொருளாதாரம் வளர வளர, போக்குவரத்துக்கான தேவையும் அதிகரித்து வருகிறது," என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார்.

பொருளாதா வளர்ச்சியில் பங்கு:

நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பிற உள்கட்டமைப்புகளின் விரைவான விரிவாக்கம், மக்கள் மற்றும் பொருட்களின் போக்குவரத்தை எளிதாக்குவதோடு, வாகன தொழில்துறைக்கு புதிய வாய்ப்புகளையும் உருவாக்குகிறது என்று மோடி சுட்டிக்காட்டினார்.

"மேம்பட்ட இணைப்பு வசதிகளும், திறமையான தளவாட போக்குவரத்தும் செலவுகளை குறைத்து, இந்திய உற்பத்தி துறையை மேலும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்ததாக ஆக்குகின்றன. இது வாகன துறையை வலுப்படுத்தி, இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கிறது," என்று அவர் கூறினார்.

தூய்மையான மற்றும் நிலையான போக்குவரத்து சூழலை நோக்கிய பயணத்தில் இந்தியாவும் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்களை அடைந்து வருவதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

"சார்ஜிங் உள்கட்டமைப்பின் விரைவான விரிவாக்கம், மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதோடு, புத்தாக்கத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளையும் உருவாக்குகிறது," என்று பிரதமர் கூறினார்.

விக்சித் பாரத்
pm modi
பிரதமர் மோடி
Viksit Bharat
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com