இந்தியாவில் மிலாது நபி நாளை அனுசரிப்பு: நபிகளாரின் புகழ்பாடும் ஈத்-ஏ-மீலாத் சிறப்புத் தொகுப்பு!

இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் இறுதித் தூதரான நபிகள் நாயகத்தின் பிறந்தநாளை நினைவுகூரும் மிலாது நபி (ஈத்-ஏ-மீலாத்) திருநாள், இந்தியாவில் நாளை (ஆகஸ்ட் 26) அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இஸ்லாமிய ஹிஜ்ரி நாட்காட்டியின் மூன்றாவது மாதமான ரபி உல் அவ்வல் மாதத்தில் நிலவு தென்படுவதன் அடிப்படையில் இந்த புனித நாள் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. சுன்னி பிரிவைச் சேர்ந்த இஸ்லாமியர்கள் ரபி உல் அவ்வல் மாதத்தின் 12-ஆம் நாளிலும், ஷியா பிரிவினர் 17-ஆம் நாளிலும் இந்நிகழ்வைக் குறிக்கின்றனர்.
கி.பி 570-ஆம் ஆண்டில் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள புனித மக்கா நகரில் நபிகள் நாயகம் பிறந்ததாக வரலாற்று சான்றுகள் கூறுகின்றன. தொடக்க காலத்தில் இந்நாள் அவரது மறைவை நினைவுகூரும் அமைதியான நாளாகவே கருதப்பட்டது. பின்னர் 10 மற்றும் 11-ஆம் நூற்றாண்டுகளில் பாத்திமித் ஆட்சியாளர்களின் காலத்தில், நபிகளாரின் வாழ்க்கை வரலாறு, போதனைகள் மற்றும் இறை வழிபாடுகளை முன்னிறுத்தி பொது நிகழ்வாகக் கொண்டாடத் தொடங்கப்பட்டது. காலப்போக்கில் இது உலகெங்கிலும் உள்ள முஸ்லிம்களால் தங்களது ஆன்மீக நெறிமுறைகளைப் புதுப்பிக்கும் சிறப்புமிக்க நாளாக மாறியது.
மிலாது நபி என்பது வெறும் பண்டிகை மட்டுமே அல்லாமல், நபிகள் நாயகம் மனிதகுலத்திற்குப் போதித்த அன்பு, அமைதி, கருணை, நேர்மை மற்றும் சகோதரத்துவம் ஆகிய நற்பண்புகளை மீண்டும் நினைவுகூரும் புனித நாளாகும். ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவுதல், பசித்தோருக்கு உணவளித்தல் மற்றும் மனிதநேயப் பணிகளை மேற்கொள்வது இந்நாளின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இந்நாளில் மசூதிகள் மற்றும் வீடுகள் மின் விளக்குகளாலும் பசுமை நிறக் கொடிகளாலும் அலங்கரிக்கப்படும். இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அதிகாலையிலேயே மசூதிகளுக்குச் சென்று சிறப்புத் தொழுகைகளில் ஈடுபடுவர். நபிகளாரின் புகழைப் பாடும் 'நாத்' பாடல்கள் இசைக்கப்படுவதும், அவரது வரலாற்றுப் போதனைகள் (சீரா) குறித்த சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்தப்படுவதும் வழக்கம். பல இடங்களில் அமைதிப் பேரணிகள் மற்றும் ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் ஆகியவை சிறப்பாக நடத்தப்படும்.