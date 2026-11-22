போராட்டங்களுக்குப் பிறகு தலைவர்களின் கணக்குகள் மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு வந்ததாக இளைஞர் காங்கிரஸ் தெரிவித்தாலும், அரசை விமர்சிப்பவர்களின் ஆயிரக்கணக்கான கணக்குகள் மற்றும் பதிவுகள் இன்னும் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டிருப்பதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்திய இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர்களின் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்குகள் திடீரென முடக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மெட்டா நிறுவன அலுவலகங்களை முற்றுகையிட்டுக் காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தேசிய இளைஞர் காங்கிரஸ் தலைவர் உதய் பானு சிப் மற்றும் தேசியப் பொறுப்பாளர் மனிஷ் சர்மா ஆகியோரின் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்குகள் இந்தியாவில் முடக்கப்பட்டதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
மத்திய அரசையும் பாஜகவையும் விமர்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக் குரல்களை ஒடுக்கும் முயற்சியாகவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக இளைஞர் காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியது. ஐதராபாத், மும்பை மற்றும் குருகிராம் ஆகிய நகரங்களில் உள்ள மெட்டா அலுவலகங்கள் முன்பு நடைபெற்ற போராட்டங்களில், ஐதராபாத்தில் சுமார் 20 போராட்டக்காரர்கள் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுப் பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர். மும்பையில் போராட்டக்காரர்கள் கோஷங்கள் எழுப்பியும், மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவின் உருவப் படத்தை எரித்தும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அங்குச் சொத்துகளுக்குச் சேதம் விளைவித்ததாகவும் கோஷங்கள் எழுதியதாகவும் காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது.
போராட்டங்களுக்குப் பிறகு தலைவர்களின் கணக்குகள் மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு வந்ததாக இளைஞர் காங்கிரஸ் தெரிவித்தாலும், அரசை விமர்சிப்பவர்களின் ஆயிரக்கணக்கான கணக்குகள் மற்றும் பதிவுகள் இன்னும் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டிருப்பதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள், பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் சமூக வலைதளப் படைப்பாளர்களின் கணக்குகள் மற்றும் பதிவுகளுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்துக் கட்டுப்பாடுகளையும் உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என்பதே காங்கிரஸின் பிரதானக் கோரிக்கையாக உள்ளது.
மேலும், கணக்குகளை முடக்கியதற்கான காரணங்கள் மற்றும் பின்பற்றப்பட்ட நடைமுறைகள் குறித்து மெட்டா நிறுவனம் வெளிப்படையான விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் கோரப்பட்டுள்ளது. சமூக வலைதளம் நடுநிலையான தளமாகச் செயல்பட வேண்டும் என்றும், பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் ஆகியவற்றின் அழுத்தத்திற்கு ஏற்பச் செயல்படுவதை நிறுத்த வேண்டும் என்றும் இளைஞர் காங்கிரஸ் விமர்சித்துள்ளது.
கட்டுப்பாடுகளை நீக்கவும் விளக்கம் அளிக்கவும் மெட்டா நிறுவனத்திற்கு இளைஞர் காங்கிரஸ் ஏழு நாள் கெடு விதித்துள்ளது. இந்தக் காலக்கெடுவிற்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால், நீதிமன்றங்களிலும், வீதிகளிலும், நாடு முழுவதும் உள்ள மெட்டா அலுவலகங்களிலும் போராட்டங்களைத் தீவிரப்படுத்தப் போவதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மறுபுறம், தனியார் நிறுவன அலுவலகங்களைத் தாக்குவதையும் சேதப்படுத்துவதையும் பாஜக கடுமையாகக் கண்டித்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் உள்ளிட்ட பிற எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களும் கருத்துத் தெரிவித்து, மெட்டா நிறுவனம் அரசியலில் ஈடுபடாமல் வணிகத்தை மட்டும் கவனிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார். இந்தியாவில் சட்டங்களின் அடிப்படையில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுவதாக மெட்டாவின் வெளியீடுகள் சுட்டிக்காட்டும் நிலையில், கருத்துச் சுதந்திரம் மற்றும் சமூக வலைதள நடுநிலை குறித்த விவாதம் தேசிய அரசியலில் சூடுபிடித்துள்ளது.