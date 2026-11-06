பிறந்த வீட்டுடன் நெருக்கமாக இருந்ததால் வெறுப்பு.. மனைவி, மாமியார் உட்பட 7 பேரை கொன்ற நபர்

பெங்களூருவில் வாடகை கார் ஓட்டுநர் ஒருவர் தனது மனைவி, மாமியார், இரண்டு மைத்துனர்கள், அவர்களது மனைவிகள் மற்றும் ஏழு வயது சிறுவன் ஆகியோரைக் கொடூரமாகக் கொன்றுள்ளார்.
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் பாஷ்யம் சர்க்கிள் அருகே வாடகை வீட்டில் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக இந்துசேகர் வசித்து வசித்து வந்தார்.
வாடகை கார் ஓட்டுனரான இந்துசேகர் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சுனிதாவைத் திருமணம் செய்துள்ளார். சுனிதா தனது பிறந்த குடும்பத்துடன் நெருக்கமாக இருப்பதை அவர் விரும்பவில்லை.
இந்த விஷயத்தில் கணவன் மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி சண்டைகள் ஏற்பட்டன. சுனிதாவின் தாயும் சகோதரர்களும் மனைவிக்கு ஆதரவளித்ததால், இந்துசேகருக்கும் அவர்கள் மீது வெறுப்பு ஏற்பட்டது.
எனவே அவர்களை கொல்ல திட்டமிட்டார். முதலில், கடந்த மாதம், அவர் தனது வீட்டில் மனைவி சுனிதாவை துடைப்பத்தால் அடித்துக் கொன்றார்.
பின்னர், அவள் தன் தோழிகளுடன் சுற்றுலா சென்றுவிட்டதாக குடும்பத்தினரை நம்பவைத்தார்.
பின்னர், அவர் தனது மைத்துனர்களான சிவகுமார் மற்றும் சங்கரை மது அருந்துவதற்காக தனது வீட்டிற்கு அழைத்து, அவர்களைக் கொலை செய்தார்.
இதன்பின் அவர்களின் மனைவிகளான திவ்யா மற்றும் நளினி, அத்துடன் அவரது மாமியார் ரூபவதி மற்றும் ஏழு வயது பேரன் புனீத் ஆகியோரையும் கொலை செய்தார்.
நளினி காணாமல் போனபோது, அவரது தாய் காவல்துறையில் புகார் அளித்தார். விசாரணையின் போது இந்துசேகர் முரண்பட்ட பதில்களை அளித்ததால் காவல்துறைக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது.
அவரது வீட்டில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஆதாரங்களைக் கொண்டு அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தியபோது கொலைகள் வெளிவந்தன.
நந்தி மலையைச் சுற்றியுள்ள வெவ்வேறு இடங்களில் உடல்கள் வீசப்பட்டதாக சேகர் கூறியதால், காவல்துறை அங்கு தேடுதல் வேட்டையைத் தொடங்கியது.
நேற்று சுமார் நான்கு மணி நேரத் தேடலுக்குப் பிறகு, ஏழு வயது புனீத்தின் உடல் சிக்பள்ளாப்பூர் மாவட்டத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டது. மீதமுள்ள ஆறு பேரின் உடல்கள் தேடப்பட்டு வருகின்றன.
உடல்களைக் கொண்டு செல்லப் பயன்படுத்தப்பட்ட கார் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.