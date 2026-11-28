சாதாரண மக்களின் உரிமைகளைப் புறக்கணிக்கும் காங்கிரஸ், அரசியலமைப்புச் சட்டத்தையும் அம்பேத்கரையும் அவமதிப்பதாக மண்டி பாஜக எம்.பி. கங்கனா ரனாவத் விமர்சித்துள்ளார்.
காங்கிரஸ் கட்சிக்கு காந்தி குடும்பத்தின் உரிமைகள் மட்டுமே முக்கியம் என்றும், சாதாரண குடிமக்களின் உரிமைகளை அக்கட்சி தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருவதாகவும் பாஜக எம்.பி. கங்கனா ரனாவத் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் சைல்சவுக் பகுதியில் உள்ள அபிலாஷி பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற 'சம்விதான் சம்வாத்' (அரசியலமைப்பு உரையாடல்) நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கங்கனா ரனாவத், காங்கிரஸின் 'அரசியலமைப்பைக் காப்போம்' இயக்கத்தைக் கடுமையாக விமர்சித்தார். ஒருபுறம் அரசியலமைப்பைப் பாதுகாப்பதாகப் பேசும் காங்கிரஸ், மறுபுறம் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் சிற்பியான டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கருக்குச் சமூகப் பாகுபாடு இழைத்ததாகவும், அவரது பங்களிப்புகளைக் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தியதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
1950-ஆம் ஆண்டில் கொண்டு வரப்பட்ட இந்து சட்டத் தொகுப்பு அமைத்த அடித்தளத்திற்குப் பிறகும், பெண்களின் உரிமைகள் முன்னேற்றத்திற்கு எதிராகக் காங்கிரஸ் செயல்பட்டதாகக் கங்கனா ரனாவத் கூறினார். பெண்களின் உரிமைகளில் எந்தத் தாமதமும் இருக்கக் கூடாது என்பதில் பாஜக தெளிவாக உள்ளது என்றும், பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதா நாட்டில் நிச்சயம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடிய கங்கனா ரனாவத், அரசியலமைப்பின் மாண்பு, அதன் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள், அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் குடிமைக் கடமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தார். உரிமைகளைப் பற்றிப் பேசுவதை விட, கடமைகளை நிறைவேற்றுவதும் குடிமை உணர்வுடன் செயல்படுவதும் இன்றைய காலத்தின் அவசரத் தேவையாக உள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும், 'வளர்ச்சியடைந்த பாரதம்' உருவாக இளைஞர்கள் தீவிரமாகப் பங்களிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் ஊக்குவித்தார்.