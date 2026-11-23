லொவி நிறுவனத்தின் 'ஆசிய வல்லரசுக் குறியீடு 2026' தரவரிசையில், ஆசியாவின் மூன்றாவது சக்திவாய்ந்த நாடாகவும் ஒரு முக்கிய வல்லமை மையமாகவும் இந்தியா தனது இடத்தைத் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது. மேலும், பிராந்தியத்தின் இரண்டாவது திறன்மிக்க தலைவராகப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக இந்த அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
2026-ஆம் ஆண்டுக்கான குறியீட்டில் இந்தியாவின் வல்லமைப் புள்ளி 0.5 உயர்ந்து 40.5 ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. உள்நாட்டுச் சவால்கள் மற்றும் ஒப்பீட்டுப் பொருளாதாரத் திறனில் சிறிய பின்னடைவு இருந்தபோதிலும், ஆசியாவில் இந்தியா மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க பங்கை ஆற்றி வருவதால், சீனாவுடனான இந்தியாவின் வல்லமைப் புள்ளி இடைவெளி 2018-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு மிகக் குறைந்த அளவாகக் குறைந்துள்ளது.
27 நாடுகள் மற்றும் பிரதேசங்களை 131 குறியீடுகளின் அடிப்படையில் மதிப்பிடும் இந்த ஆய்வில், 100-க்கு 78.9 புள்ளிகளுடன் அமெரிக்காவும், 73.6 புள்ளிகளுடன் சீனாவும் 2026-ஆம் ஆண்டின் ஆசியப் பெருவல்லரசுகளாகத் திகழ்கின்றன. அமெரிக்கா மற்றும் சீனா இடையிலான புள்ளி வித்தியாசம் வெறும் 5.3 புள்ளிகளாகக் குறைந்து, குறியீடு தொடங்கப்பட்ட 2018-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு மிகக் குறுகிய இடைவெளியாக மாறியுள்ளது. ராணுவத் திறன் இடைவெளியும் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு குறைந்துள்ளது.
2026-ஆம் ஆண்டில் இந்தியா கலாச்சாரச் செல்வாக்கில் (+2.3) மிகப்பெரிய உயர்வைக் கண்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு வலைப்பின்னல்களில் (+2.1), எதிர்கால வளங்களில் (+1.2) மற்றும் ராணுவத் திறனில் (+0.5) முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், பொருளாதாரத் திறனில் -0.7 புள்ளிகளை இழந்துள்ளது. மீள்தன்மை, பொருளாதார உறவுகள் மற்றும் ராஜதந்திரச் செல்வாக்கு ஆகியவற்றில் இந்தியாவின் புள்ளிகள் மாற்றமின்றித் தொடர்கின்றன. கலாச்சார செல்வாக்கில் 43.8, பொருளாதாரத் திறனில் 26.4, ராஜதந்திரச் செல்வாக்கில் 70.3 என இந்தியா புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது.
தென்கிழக்கு ஆசியாவுடனான பாதுகாப்பு உறவுகள் மற்றும் பிரம்மோஸ் ஏவுகணை விற்பனை ஆகியவை பாதுகாப்பு வலைப்பின்னலை வலுப்படுத்தியுள்ளன. நிலையான வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு உறவுகள் காரணமாக, பொருளாதார உறவுகள் பலவீனமடையாத சில நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா திகழ்கிறது. ஜி ஜின்பிங்கிற்கு அடுத்தபடியாகப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை இரண்டாவது திறன்மிக்க பிராந்தியத் தலைவராக நிபுணர்கள் மதிப்பிட்டுள்ளனர்; இருப்பினும், வளைகுடா மோதலின் போது இந்தியா பின்பற்றிய அமைதியான நிலைப்பாடு அவரது உலகளாவிய தலைமை குறித்த பார்வையில் தாக்கம் செலுத்தியதாக அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவின் ராஜதந்திரச் செல்வாக்கு 6 புள்ளிகள் குறைந்து 76.7 ஆகப் பதிவாகியுள்ளது; இது வரலாற்றில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியாகவும், தொடர்ச்சியாக நான்காவது ஆண்டாக ஏற்பட்ட சரிவாகவும் அமைந்துள்ளது. ஈரான் போர், தண்டனை வரிகள் மற்றும் தென் கொரியாவுடனான ராணுவப் பயிற்சிகளைக் குறைப்பதற்கான அழைப்புகள் ஆகியவை இதற்குக் காரணங்களாகச் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. குழப்பங்கள் இருந்தபோதிலும், பிராந்திய அதிகாரச் சமநிலை இருதுருவமாகவே தொடர்வதாகவும், அமெரிக்காவும் சீனாவும் ஆதிக்கம் செலுத்துவதாகவும், நடுத்தர வல்லமைக் கூட்டமைப்போ அல்லது வளர்ந்து வரும் சர்வாதிகார ஒருங்கிணைப்போ அவற்றை இடமாற்றம் செய்யவில்லை என்றும் ஆசிய வல்லரசுக் குறியீட்டின் இயக்குநர் ஹண்டர் மார்ஸ்டன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவின் இந்தத் தரவரிசை உயர்வு காங்கிரஸ் கட்சிக்குக் கிடைத்த யதார்த்தப் பாடம் என ஆளும் பாஜக விமர்சித்துள்ளது. ராகுல் காந்தியின் தலைமையில் காங்கிரஸின் எதிர்காலம் பேரழிவாக அமையக்கூடும் என்றும், பிரதமர் மோடியின் கீழ் இந்தியாவின் எதிர்காலம் பாதுகாப்பாகவும், உறுதியாகவும், வளமாகவும் உள்ளது என்றும் பாஜக தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் பிரதீப் பண்டாரி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், காங்கிரஸின் பொய் பரப்புரைக்கு இது யதார்த்தப் பாடம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
இந்தியப் பொருளாதாரத்தை எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சிப்பதற்குப் பதிலளித்த பாஜக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் வினோத் தாவ்டே, உலகம் இந்தியாவின் 'எழுச்சியின் தசாப்தத்தை' அங்கீகரித்துள்ளதாகவும், வெளிநாடுகளில் இந்தியாவின் வீழ்ச்சியைச் சித்தரிப்போர் இந்த மதிப்பீட்டைப் படிக்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார். எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநாட்டு மண்ணில் வீழ்ச்சிச் சித்திரத்தை உருவாக்கும் நிலையில், 2026 லொவி நிறுவனக் குறியீடு ஆசியாவின் முதல் மூன்று வல்லரசுகளில் ஒன்றாக இந்தியாவை நிறுத்தியுள்ளதாகவும், மோடியை இரண்டாவது திறன்மிக்க பிராந்தியத் தலைவராக மதிப்பிட்டுள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.