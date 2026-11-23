மார்ச் முதல் மே வரையிலான கடும் வறட்சிக் காலத்தில் ஆற்று நீர் ஓட்டம் 70,000 க்யூசெக் அல்லது அதற்கும் குறைவாகக் குறையும்போது நீர் சமமாகப் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது.
இந்தியா மற்றும் வங்கதேசம் இடையிலான 30 ஆண்டுகால கங்கை நதி நீர் பங்கீட்டு ஒப்பந்தம் டிசம்பர் 12-ஆம் தேதி காலாவதியாக உள்ள நிலையில், இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது. இதற்கிடையில், கூட்டு நதிகள் ஆணையத்தின் கீழ் செயல்படும் கூட்டுக் குழுவின் 91-ஆவது கூட்டத்திற்காக இந்திய நீர்வளத் துறை அதிகாரிகள் குழு டாக்காவில் உள்ளது.
1996-ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் மேற்கு வங்கத்தின் ஃபராக்கா தடுப்பணைக்கும் வங்கதேசத்தின் ஹார்டிஞ்ச் பாலத்திற்கும் இடையே வறட்சிக் காலத்தில் கங்கை நீரைப் பகிர்ந்து கொள்வதை முறைப்படுத்துகிறது. புதுப்பித்தல் பேச்சுவார்த்தைகள் முடங்கியுள்ள போதிலும், நல்லெண்ண அடிப்படையில் நீர் பகிர்வு தொடர்ந்து வருகிறது.
மார்ச் முதல் மே வரையிலான கடும் வறட்சிக் காலத்தில் ஆற்று நீர் ஓட்டம் 70,000 க்யூசெக் அல்லது அதற்கும் குறைவாகக் குறையும்போது நீர் சமமாகப் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது. கிடைக்கும் அளவு 75,000 க்யூசெக்குக்கு மேல் உயர்ந்தால் இந்தியா 40,000 க்யூசெக்கையும், வங்கதேசம் மீதமுள்ளதையும் பெறும். 1977 ஒப்பந்தத்தில் இருந்த 80 சதவீத நீர் உத்தரவாத விதியை மீண்டும் கொண்டு வர வங்கதேசம் கோருகிறது.
ஆனால், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் கணிக்க முடியாத மழைப்பொழிவால் இது சாத்தியமற்றது என இந்தியா எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது. பீகாரில் வண்டல் படிதல் மற்றும் வெள்ளப் பாதிப்புகளுக்கு ஃபராக்கா தடுப்பணை காரணமாகக் கூறப்படும் நிலையில், கொல்கத்தா துறைமுக வண்டல் அகற்றலுக்கும் சுந்தரவனக் காடுகளை உப்பு நீரிலிருந்து காக்கவும் மேற்கு வங்கத்திற்கு கூடுதலாக 5,000 க்யூசெக் நீர் தேவைப்படுகிறது.
ஆகஸ்ட் 2024 எழுச்சிக்குப் பிறகு இந்தியாவுக்குத் தப்பிச் சென்ற முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்துமாறு பிரதமர் தாரிக் ரஹ்மான் தலைமையிலான வங்கதேச அரசு வலியுறுத்தி வருகிறது. மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றங்களுக்காக அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட நிலையில், உயர்மட்டப் பயணங்களும் பேச்சுவார்த்தைகளும் தேக்கமடைந்துள்ளன. 54 எல்லை தாண்டிய நதிகள் உள்ள நிலையில், வெறும் நீர் அளவைப் பிரிப்பதைத் தாண்டி வண்டல் ஓட்டம், கரையோர அரிப்பு மற்றும் சுந்தரவனப் பகுதியின் சூழலியல் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு ஒருங்கிணைந்த வடிநில மேலாண்மை அவசியம் என நிபுணர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.