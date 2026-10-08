வளைகுடா, கருங்கடல் பகுதிகளில் வணிக கப்பல்கள் மீது தொடரும் தாக்குதல்கள்: இந்தியா கண்டனம்

வளைகுடா மற்றும் கருங்கடல் பகுதிகளில் வணிக கப்பல்கள் மற்றும் மாலுமிகள் மீது சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட "ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத" தாக்குதல்களை இந்தியா மற்றும் லைபீரியா வன்மையாக கண்டித்தன.
இந்த பிராந்தியத்தில் அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு இத்தகைய தாக்குதல்களை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்றும் அவை வலியுறுத்தின.
கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் மாலுமிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனுக்கான 'நண்பர்கள் குழு'வின் (GoF on S4) இணைத் தலைவர்களாக, கடல்சார் வர்த்தகத்தை பாதிக்கும் மற்றும் அப்பாவி உயிர்களை பறிக்கும் இத்தாக்குதல்கள் "நியாயப்படுத்த முடியாதவை" என்று இந்தியா மற்றும் லைபீரியா தெரிவித்தன. மேலும், இவை மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்க கூடுதல் ஒருங்கிணைப்பு தேவை என்றும் அவை அழைப்பு விடுத்தன.
"கடந்த சில நாட்களாக வளைகுடா மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகள் மற்றும் கருங்கடலில் வணிக கப்பல்கள் மற்றும் மாலுமிகள் மீது நடத்தப்பட்ட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தொடர் தாக்குதல்களை" இரு நாடுகளும் வன்மையாக கண்டித்தன. ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபையின் உயர்மட்ட கூட்ட தொடரின் ஒரு பகுதியாக, செப்டம்பர் 25 அன்று இந்தியாவும் லைபீரியாவும் 'GoF on S4' அமைப்பை தொடங்கின.
கடல்சார் வர்த்தகத்தை பாதிக்கும் மற்றும் அப்பாவி உயிர்களை பறிக்கும் வகையில் மாலுமிகள் மீது மீண்டும் மீண்டும் நடத்தப்படும் தாக்குதல்கள் "ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை" என்று வலியுறுத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் மற்றும் லைபீரியாவின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சாரா பெய்சோலோ நியாண்டி ஆகியோர் இந்த முன்னெடுப்பை அறிவித்தனர்.
இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், கடல்சார் வர்த்தகத்தை பாதிக்கும் மற்றும் அப்பாவி உயிர்களை பறிக்கும் இச்செயல்கள் நியாயப்படுத்த முடியாதவை என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கான இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதித்துவ அலுவலகம் தெரிவித்தது.
"இப்பிராந்தியத்தில் அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு இத்தகைய தாக்குதல்களை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம்" என்று அவர்கள் கூறினர்.
உயிரை இழந்த மாலுமிகளின் குடும்பங்களுக்கு இந்தியாவும் லைபீரியாவும் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக்கொண்டன; மேலும் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையவும் பிரார்த்தனை செய்தன.
இத்தகைய தாக்குதல்கள் மீண்டும் நிகழாமல் தடுப்பதற்கும், மாலுமிகளின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கும் தேவையான கூடுதல் ஒருங்கிணைப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவளிக்க தயாராக இருப்பதாக இரு நாடுகளும் தெரிவித்தன.