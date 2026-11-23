எஸ்.சி.ஓ. (SCO) நாகரிக உரையாடல் மன்றத்தின் ஒரு பகுதியாக, கலாச்சார ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவதற்காக இந்தியாவும் ஈரானும் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியதாக மத்திய கலாச்சாரத்துறை செயலாளர் விவேக் அகர்வால் தெரிவித்தார்.
இந்த நிகழ்வு நடைபெற்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க 'புராணா கிலா' வளாகத்தில், அமர்வு முடிவதற்கு சற்று முன்பு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விவேக் அகர்வால், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே ஏதேனும் முறையான இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றனவா என்ற கேள்விக்கு, "இரு தரப்பினருக்கும் இடையே எந்தவிதமான முறையான இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளும் நடைபெறவில்லை" என்று பதிலளித்தார்.
இருப்பினும், விருந்துகளின் போதும், மாநாட்டின் இடையிலும், பிற அமைச்சர்களுடன் நடந்தது போலவே, பாகிஸ்தான் தரப்பினருடனும் சில "முறைசாரா கலந்துரையாடல்கள்" நடைபெற்றதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
"பொதுவாகவே, அமைச்சர்கள் மற்றும் தூதுக்குழு தலைவர்களுக்கு இடையே பல சந்திப்புகள் நடைபெற்றன. இத்தகைய பன்முக மன்றத்தின் நோக்கமே கருத்துகளை பரிமாறிக்கொள்வதுதான்; எனவே பல சந்திப்புகள் நிகழ்ந்தன, பல விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன" என்று கலாச்சாரத்துறை செயலாளர் கூறினார்.
நவம்பர் 20 முதல் 22 வரை இந்தியாவால் நடத்தப்பட்ட இந்த மன்றத்தின் போது, மொத்தம் எத்தனை இருதரப்பு சந்திப்புகள் நடைபெற்றன என்பது குறித்த விவரங்களை அவர் தெரிவிக்கவில்லை.
ஈரானுடன் ஏதேனும் இருதரப்பு சந்திப்பு நடைபெற்றதா என்ற கேள்விக்கு, "ஈரானுடன் இருதரப்பு சந்திப்பு நடைபெற்றது. இந்தியா ஈரானுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் உள்ளது; கலாச்சாரப் பரிமாற்றம் செய்யக்கூடிய துறைகள் குறித்து நாங்கள் எப்போதும் விவாதித்து வருகிறோம். இந்த உச்சிமாநாட்டின் போதும் அத்தகைய கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்றன" என்று அவர் கூறினார்.
இந்த இருதரப்பு சந்திப்பின் போது "சில கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டன, இருப்பினும் இதுவரை எந்தவொரு திட்டமும் உறுதியான வடிவம் பெறவில்லை. ஆனால், கலந்துரையாடல்களும் ஈடுபாடுகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன" என்று செயலாளர் தெரிவித்தார்.