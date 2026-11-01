'உண்மைகளை விரைவில் வெளியிடுவேன்'- தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு ராகுல் காந்தி எச்சரிக்கை

தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தனது பதவியில் நீண்ட காலம் தொடர முடியாது, அவர் மீது விரைவில் பெரிய உண்மைகளை வெளிப்படுத்தப் போவதாக ராகுல் காந்தி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியே இந்தியா கூட்டணி நடத்திய நாடாளுமன்ற நிகழ்வில், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ஜனநாயக நிறுவனங்களின் கதவுகள் முழுமையாக மூடப்பட்டுவிட்டதால், தேர்தல் ஆணையரை நீக்குவது தொடர்பான விவாதங்களை ஒரு தோட்டத்தில் கூடி நடத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இந்தியா கூட்டணி சார்பில் நடைபெற்ற இந்தப் பொதுக் கண்டனக் கூட்டத்தில் பேசிய ராகுல் காந்தி, நாட்டின் அனைத்து முக்கிய ஜனநாயக அமைப்புகளும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு எதிராகச் செயல்படுவதாகவும், தங்களின் கருத்துக்களைப் பேசவோ அல்லது விவாதிக்கவோ முறையான இடங்கள் மறுக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார். இதன் காரணமாகவே தங்களால் நாடாளுமன்றத்திற்குள் பேச முடியாத சூழல் உருவாக்கப்பட்டு, திறந்தவெளியில் உள்ள தோட்டத்தில் அமர்ந்து தலைமை தேர்தல் ஆணையரின் பதவி நீக்கம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டிய அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தனது பதவியில் நீண்ட காலம் தொடர முடியாது என்று எச்சரித்தார். மேலும், அவர் மீது விரைவில் பெரிய உண்மைகளை வெளிப்படுத்தப் போவதாகவும், அந்த ஆதாரங்களை வெளியிட்ட பிறகும் பாஜக அவரைத் தொடர்ந்து பாதுகாத்தால், ஆளுங்கட்சியின் உள்நோக்கம் என்ன என்பது நாட்டு மக்களுக்குத் தெளிவாகப் புரிந்துவிடும் என்றும் ராகுல் காந்தி பகிரங்கமாகக் கூறினார்.
எதிர்க்கட்சிகளின் இந்த நடவடிக்கைக்கு பாஜக தரப்பில் இருந்து கடும் கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன. நாடாளுமன்றத்தைப் போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் நடத்தி வரும் இந்த நாடகம் ஜனநாயகத்தின் மீதான கேலிக்குரிய செயல் என்று பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் சாம்பைத் பத்ரா வசைபாடினார். மேலும், காங்கிரஸ் கட்சி சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் (SIR) விவகாரத்தில் வேண்டுமென்றே அவதூறுகளைப் பரப்புவதாகவும், ராகுல் காந்தியை வாழ்நாள் முழுவதும் எதிர்க்கட்சியின் 'போலிப் பிரதமராக' வைத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று அவர் கிண்டலடித்தார்.
தேர்தல் ஆணையத்தில் முறைகேடுகள் நடப்பதாகவும், வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து பெயர்கள் நீக்கப்படுவதாகவும் குற்றம்சாட்டி இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராகக் கண்டனத் தீர்மானத்தை ஒருமனதாக நிறைவேற்றினர். தேர்தல் ஆணையத்தின் தன்னாட்சி அதிகாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறும் எதிர்க்கட்சிகள், டெல்லி ராமலீலா மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்திற்குத் தயாராகி வருவதால் தேசிய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.