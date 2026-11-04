காணாமல் போன கிளியை கண்டுபிடித்து தருபவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் அறிவித்த இளம்பெண்

குஜராத்தில் காணாமல் போன தனது கிளியை கண்டுபிடித்து தருபவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் தருவதாக இளம்பெண் அறிவித்துள்ள சம்பவம் இணையத்தில் பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது.
குஜராத் மாநிலம் வதோதரா மாவட்டம் அடுத்த சேவாசி பகுதியில், ஆறு வயது காங்கோ ஆப்பிரிக்க இனத்தை சேர்ந்த சம்பல் நிற ஆண் கிளி ஒன்றை ஜெசிகா என்ற இளம்பெண் வளர்த்து வந்தார்.
இவர் தனது கிளிக்கு ‘லட்டு’ என பெயரிட்டு தனது குழந்தையை போன்று செல்லமாக வளர்த்து வந்துள்ளார்.
மேலும் இந்த கிளி இரவு நேரத்தில் மட்டும் கூண்டில் அடைக்கப்பட்டு, மற்ற நேரத்தில் கூண்டுக்குள் அடைபடாமல் சுதந்திரமாக சுற்றிவந்துள்ளது.
இதையடுத்து ஒரு நாள் காலை ஜெசிகா தனது கிளியை கூண்டில் இருந்து வெளியே திறந்தபோது, அந்த கிளியானது வீட்டை விட்டு வெளியே சென்றுள்ளது.
இதைத்தொடர்ந்து மாலை நேரமாகியும் தனது கிளி வீடு திரும்பாததால், ஜெசிகாவிற்கு கவலை எழுந்துள்ளது.
தனது கிளியால் சுமார் 15 கிலோமீட்டர் சுற்றளவு வரை தான் பறக்க முடியும் என்பதால், அவர் தனது கிளியை அக்கம்பக்கத்தில் முதலில் தேடி பார்த்துள்ளார்.
இதையடுத்து தனது கிளி எங்கு தேடியும் கிடைக்காததால், தனது கிளியை கண்டுபிடித்து தருமாறு வனத்துறையின் உதவியை ஜெசிகா நாடினார்.
தனது சாம்பல் நிற கிளி குறித்து தகவல் தெரிவிப்பவர்களுக்கு ரூபாய் 1 லட்சம் தரப்படும் எனவும் ஜெசிகா சமூக வலைதளத்தில் அறிவிப்பு வெளியிட்டார்.
இதையடுத்து ஜெசிகாவை தொடர்புகொண்ட நபர்கள், தங்களது கிளிக்கு பதிலாக வேறு கிளியை தருவதாக கூறியுள்ளனர்.
ஆனால் ஜெசிகா, தான் அதனை குழந்தையை போல வளர்த்ததாகவும், தனக்கு தனது கிளி தான் மீண்டும் வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளார்.
தொலைந்து போன தனது கிளி குறித்து சமூக வலைதளத்தில் ஜெசிகா கூறுகையில், “அவனுக்கு அதிகமான சத்தம் பிடிக்காது. அவன் வீட்டில் இருக்கும்போது அமைதியையே விரும்புவான்.
எனது வீட்டிற்கு உறவினர்கள் யாராவது வந்தால், அவன் சிலையை போல பேசாமல் அமைதியாகிவிடுவான்.
மேலும் தற்போது தீபாவளி நெருங்கி வருவதால், அந்த சத்தத்தை அவனால் சகித்து கொள்ளவே முடியாது.
அவன் வெடி சத்தத்திற்கு பயந்து போய்தான், எங்கேயோ பதுங்கி உள்ளான். அவனை யாராவது பார்த்தால் தயவுசெய்து எனக்கு தகவல் தெரிவியுங்கள்” என பதிவிட்டுள்ளார்.இதைத்தொடர்ந்து மாலை நேரமாகியும் தனது கிளி வீடு திரும்பாததால், ஜெசிகாவிற்கு கவலை எழுந்துள்ளது.
தனது கிளியால் சுமார் 15 கிலோமீட்டர் சுற்றளவு வரை தான் பறக்க முடியும் என்பதால், அவர் தனது கிளியை அக்கம்பக்கத்தில் முதலில் தேடி பார்த்துள்ளார்.
இதையடுத்து தனது கிளி எங்கு தேடியும் கிடைக்காததால், தனது கிளியை கண்டுபிடித்து தருமாறு வனத்துறையின் உதவியை ஜெசிகா நாடினார்.
தனது சாம்பல் நிற கிளி குறித்து தகவல் தெரிவிப்பவர்களுக்கு ரூபாய் 1 லட்சம் தரப்படும் எனவும் ஜெசிகா சமூக வலைதளத்தில் அறிவிப்பு வெளியிட்டார்.
இதையடுத்து ஜெசிகாவை தொடர்புகொண்ட நபர்கள், தங்களது கிளிக்கு பதிலாக வேறு கிளியை தருவதாக கூறியுள்ளனர்.
ஆனால் ஜெசிகா, தான் அதனை குழந்தையை போல வளர்த்ததாகவும், தனக்கு தனது கிளி தான் மீண்டும் வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளார்.
தொலைந்து போன தனது கிளி குறித்து சமூக வலைதளத்தில் ஜெசிகா கூறுகையில், “அவனுக்கு அதிகமான சத்தம் பிடிக்காது. அவன் வீட்டில் இருக்கும்போது அமைதியையே விரும்புவான்.
எனது வீட்டிற்கு உறவினர்கள் யாராவது வந்தால், அவன் சிலையை போல பேசாமல் அமைதியாகிவிடுவான்.
மேலும் தற்போது தீபாவளி நெருங்கி வருவதால், அந்த சத்தத்தை அவனால் சகித்து கொள்ளவே முடியாது.
அவன் வெடி சத்தத்திற்கு பயந்து போய்தான், எங்கேயோ பதுங்கி உள்ளான். அவனை யாராவது பார்த்தால் தயவுசெய்து எனக்கு தகவல் தெரிவியுங்கள்” என பதிவிட்டுள்ளார்.