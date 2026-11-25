கூகுள் கிளவுட் பிரிவில் நீக்கப்பட்ட சுமார் 30 பணியிடங்கள் எந்தெந்த அணிகளைச் சேர்ந்தவை அல்லது எந்தெந்த நகரங்களில் அமைந்திருந்தவை என்பது குறித்த விவரங்களை நிறுவனம் வெளியிடவில்லை.
இந்தியாவில் கூகுள் நிறுவனத்தில் பெரிய அளவில் ஆட்குறைப்பு நடைபெறுவதாகப் பரவிய வதந்திகள் 'முற்றிலும் தவறானவை' என்று கூகுள் கிளவுட் இந்தியா திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. பணியின் முன்னுரிமைகளை மாற்றியமைப்பதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த வாரம் கூகுள் கிளவுட் பிரிவில் சிறிய அளவிலான கட்டமைப்பு மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டு சுமார் 30 பணியிடங்கள் மட்டுமே நீக்கப்பட்டதாக எக்ஸ் சமூக ஊடகத் தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊழியர்கள் விவாதிக்கும் 'பிளைண்ட்' தளம் மற்றும் பல்வேறு சமூக ஊடகங்களில் ஆட்குறைப்பு மற்றும் பணி நீக்க அறிவிப்புகள் குறித்த தகவல்கள் பரவி வந்தன. பரவலான பணி நீக்கங்கள் மற்றும் 24 மணி நேரத்திற்குள் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற கெடு விதிக்கப்பட்டதாக வெளியான பெயர் வெளியிடப்படாத தகவல்கள் கவலையை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், கூகுள் கிளவுட் இந்தியா இந்த விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.
கூகுள் கிளவுட் பிரிவில் நீக்கப்பட்ட சுமார் 30 பணியிடங்கள் எந்தெந்த அணிகளைச் சேர்ந்தவை அல்லது எந்தெந்த நகரங்களில் அமைந்திருந்தவை என்பது குறித்த விவரங்களை நிறுவனம் வெளியிடவில்லை. அதேபோல், பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சலுகைகள் அல்லது எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள திட்டங்கள் குறித்தும் அந்தப் பதிவில் எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை.