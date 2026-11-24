இந்தியாவின் முதன்மையான மனித விண்வெளிப் பயணத் திட்டமான ககன்யான், விண்வெளி வீரர்களைத் தாழ்-பூமி சுற்றுப்பாதைக்கு அனுப்பி, மீண்டும் பூமிக்குப் பாதுகாப்பாக அழைத்து வரும் திறனை வெளிப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
நிலவு மற்றும் செவ்வாய் கிரகங்களில் நிலவும் குறைந்த ஈர்ப்பு விசைச் சூழலை உணர்ந்து, காற்றில் மிதப்பதற்கும், தலைகீழாகத் திரும்புவதற்கும், சுதந்திரமாக நகர்வதற்கும் ககன்யான் திட்டத்திற்கான இந்திய விண்வெளி வீரர்கள் ரஷ்யாவில் சிறப்புப் பயிற்சி மேற்கொண்டுள்ளனர். ரஷ்ய விமானத்திற்குள் வீரர்கள் மிதந்து செல்லும் காணொளி சமூக வலைதளங்களில் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
பாரபோலிக் விமானப் பயணங்களுக்காகப் பிரத்யேகமாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட ரஷ்யாவின் Il-76MDK விமானத்தில் இந்தப் பயிற்சி நடத்தப்பட்டது. திட்டமிடப்பட்ட வரிசையில் விமானம் செங்குத்தாக மேலே ஏறுவதும், கீழே இறங்குவதுமான சிறப்பு இயக்கங்களை மேற்கொள்ளும்போது, உள்ளே இருக்கும் பயணிகளுக்குக் குறுகிய காலத்திற்குக் குறைந்த ஈர்ப்பு விசை உணர்வு ஏற்படும். இதனால் பூமியில் இருப்பதை விட மிகவும் இலகுவான எடையை வீரர்கள் உணர்கின்றனர்.
நிலவின் ஈர்ப்பு விசை பூமியின் ஈர்ப்பு விசையில் சுமார் 18 சதவீதம் மட்டுமே. செவ்வாய் கிரகத்தின் ஈர்ப்பு விசை தோராயமாக 38 சதவீதம் ஆகும். அதன்படி, பூமியில் 60 கிலோ எடையுள்ள ஒருவருக்கு நிலவில் சுமார் 11 கிலோ எடையும், செவ்வாயில் சுமார் 23 கிலோ எடையும் இருக்கும். ஈர்ப்பு விசை குறையும்போது நடத்தல், குதித்தல், சமநிலையைப் பேணுதல் மற்றும் கருவிகளைக் கையாளுதல் ஆகியவை எவ்வாறு மாறுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள இந்த வேறுபாடுகள் வீரர்களுக்கு உதவுகின்றன.
விண்வெளியில் நகர்வது திரைப்படங்களில் காட்டப்படுவது போல் எளிதானதல்ல. பழக்கமான ஈர்ப்பு விசைச் சூழல் மாறும்போது சாதாரண அசைவுகள் கூட சவாலாக மாறக்கூடும். குறைந்த ஈர்ப்பு விசைப் பயிற்சி, அத்தகைய சூழல்களில் தங்கள் உடல் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை வீரர்கள் அறிந்துகொள்ளவும், தங்கள் அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தவும், புதிய உடல்நிலைக்கு ஏற்பத் தங்களைத் தகவமைத்துக் கொள்ளவும் உதவுகிறது. பிற வான்பொருட்களின் ஈர்ப்பு விசையை இது உருவகப்படுத்தினாலும், சுற்றுப்பாதையில் இருக்கும்போது ஏற்படும் எடையற்ற தன்மையிலிருந்து இது மாறுபட்டதாகும்.
இந்தியாவின் முதன்மையான மனித விண்வெளிப் பயணத் திட்டமான ககன்யான், விண்வெளி வீரர்களைத் தாழ்-பூமி சுற்றுப்பாதைக்கு அனுப்பி, மீண்டும் பூமிக்குப் பாதுகாப்பாக அழைத்து வரும் திறனை வெளிப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. விண்கலச் செயல்பாடுகள், உடல் தகுதி, அவசரகால எதிர்வினை மற்றும் உருவகப்படுத்தப்பட்ட விண்வெளிப் பயணப் பயிற்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களை இந்தத் தயாரிப்பு உள்ளடக்கியுள்ளது. மேலும், மனித விண்வெளிப் பயண இலக்குகளுக்குத் துணை நிற்கும் சர்வதேச ஒத்துழைப்பையும் இந்தப் பயிற்சி எடுத்துக்காட்டுகிறது.