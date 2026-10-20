மனைவியுடன் குடும்பத் தகராறு; 1,700 அடி உயர மலையில் இருந்து குதித்து உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட கணவர்!

குஜராத்தைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர், தனது மனைவியுடன் ஏற்பட்ட குடும்பத் தகராறு மற்றும் கடுமையான மன உளைச்சல் காரணமாக, மகாராஷ்டிராவில் உள்ள புகழ்பெற்ற 1,700 அடி உயரமான மலையிலிருந்து குதித்துத் தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார்.
குஜராத்தைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர், தனது மனைவியுடன் ஏற்பட்ட குடும்பத் தகராறு மற்றும் கடுமையான மன உளைச்சல் காரணமாக, மகாராஷ்டிராவில் உள்ள புகழ்பெற்ற 1,700 அடி உயரமான மலையிலிருந்து குதித்துத் தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார். உயிரிழப்பதற்கு முன்பு அவர் பதிவு செய்த 13 நிமிட வீடியோவில், குடும்ப வன்முறைச் சட்டங்கள் மற்றும் திருமண முறிவு வழக்குகளின் நடைமுறைகளைக் கடுமையாகக் கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளதுடன், சட்டங்களில் திருத்தங்கள் கொண்டுவர வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
குஜராத் மாநிலம் பாவ்நகரைச் சேர்ந்த விஸ்வராஜ்சிங் கோஹில் என்பவர், தபால் துறையில் ஊழியராகப் பணிபுரிந்து வந்தார். இவருக்கும் தாராபா சர்வெயா என்பவருக்கும் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் திருமணம் நடைபெற்றது. இதற்கிடையே தம்பதியிடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, கடந்த செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி அவரது மனைவி காவல் நிலையத்தில் வரதட்சணை மற்றும் குடும்ப வன்முறைப் புகாரை அளித்தார். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அக்டோபர் 9ஆம் தேதி கோஹில் நீதிமன்றத்திலும் ஆஜராகியுள்ளார். இந்நிலையில், மகாராஷ்டிரா மாநிலம் அகமதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹரிச்சந்திரகாட் பகுதியில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற 'கொம்கண்கடா' என்ற 1,700 அடி ஆழமான மலைப்பகுதியில் இருந்து குதித்து அவர் தனது வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டுள்ளார்.
தற்கொலை செய்துகொள்வதற்கு முன்பு விஸ்வராஜ்சிங் கோஹில் வெளியிட்ட 13 நிமிட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதில் அவர் பேசுகையில், நவீன காலத்தில் கணவன்-மனைவிக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுவது இயல்பு என்றாலும், தம்மீதும் தனது குடும்பத்தினர் மீதும் சுமத்தப்பட்ட புகார்கள் முற்றிலும் பொய்யானவை என்று வாதிட்டுள்ளார். பெண்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரைப் பாதுகாக்கக் கொண்டுவரப்பட்ட சட்டங்கள் சில வேளைகளில் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு, கணவன்மார்களுக்கு எதிராகவும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எதிராகவும் மன மற்றும் பொருளாதார ரீதியான அழுத்தங்களை ஏற்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படுவதாக அவர் வேதனை தெரிவித்தார்.
மலையின் அடிவாரத்தில் அவரது மோட்டார் சைக்கிளும் கைப்பேசியும் கிடப்பதைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் காவல்துறையினருக்குத் தகவல் அளித்தனர். இதனையடுத்து காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில் அவரது குடும்பத்தினரிடம் இருந்த வீடியோ விவரங்கள் தெரியவந்தது. சுமார் 1,700 அடி ஆழமான பள்ளத்தாக்கு என்பதால், ட்ரோன் கேமராக்கள் மற்றும் மலை ஏறுதல் வீரர்களின் உதவியுடன் சுமார் 24 மணி நேர தீவிரப் போராட்டத்திற்குப் பிறகு அவரது உடல் மீட்கப்பட்டது. இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர், அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ மற்றும் குடும்பத்தினரின் வாக்குமூலங்களின் அடிப்படையில் தீவிர விசாரணையை நடத்தி வருகின்றனர்.