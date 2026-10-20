டெல்லியில் விஜயதசமி விழா: எதிரி எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தாலும் மனிதநேயத்துடன் நிற்பவர்களே வெற்றி பெறுவார்கள்- பிரதமர் மோடி

நாடு முழுவதும் தசரா பண்டிகை கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில், டெல்லி ஐபி எக்ஸ்டென்ஷன் பகுதியில் நடைபெற்ற விஜயதசமி கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று ராவன தகனம் செய்து வைத்தார். இதையொட்டி அப்பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
விஜயதசமி (தசரா) திருநாளை முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பகவான் ஸ்ரீராமரின் லட்சியங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட 'ராமராஜ்யம்' பற்றிய கருத்தை முன்வைத்துள்ளார். தீமைக்கு எதிரான நன்மையின் வெற்றியை நினைவுகூரும் இந்தத் திருநாளில், நாட்டின் நிர்வாக அமைப்புகள் அனைத்துக் குடிமக்களுக்கும் சமமான நீதி மற்றும் வாய்ப்புகள் கிடைப்பதை முழுமையாக உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, "எதிரி எவ்வளவுதான் வலிமை வாய்ந்தவராக இருந்தாலும், இறுதியில் மனிதநேயம் மற்றும் தர்மத்தின் பக்கம் நிற்பவர்களுக்கே வெற்றி கிட்டும்" என்று தெரிவித்தார். மேலும், நாட்டின் அடையாளத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் பாதுகாப்பதில் அரசு உறுதியாக இருப்பதாகவும், தேசத்தின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பவர்களையும், நாட்டைப் பிரிக்க முயல்பவர்களையும் ஒற்றுமையுடன் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்றும் நாட்டு மக்களைக் கேட்டுக் கொண்டார். ராவண வதம் என்பது வெறும் புராண நிகழ்வு மட்டுமல்லாமல், மனித சமுதாயத்தில் உள்ள தீய குணங்களை அழித்துவிட்டு நற்பண்புகளை வளர்க்கும் ஒரு நினைவூட்டல் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
பகவான் ராமரின் ஆட்சிக் காலமான 'ராமராஜ்யம்' என்பது பாரபட்சமற்ற நீதி, சமத்துவம் மற்றும் மக்களின் நல்வாழ்வை மையமாகக் கொண்டது என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார். ஒரு சிறந்த நிர்வாக அமைப்பு என்பது சமூகத்தின் கடைசி வரிசையில் நிற்கும் மனிதனுக்கும் நீதி கிடைப்பதையும், அனைத்துத் தரப்பு மக்களுக்கும் சமமான வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவதையும் தனது முதன்மைக் கடமையாகக் கொள்ள வேண்டும் என்றார்.
இந்த ஆண்டு டெல்லியில் வழக்கமான ராவன், கும்பகர்ணன் மற்றும் மேகநாத் உருவப்பொம்மைகளுடன், சமூக தீமைகளைச் சுட்டிக்காட்டும் விதமாக சில இடங்களில் நச்சுப் பூச்சிகளின் உருவப்பொம்மைகளும் எரிக்கப்படுவது சிறப்பு அம்சமாக இடம்பெற்றுள்ளது. ஐபி எக்ஸ்டென்ஷன் மைதானத்தில் போலியான மற்றும் தரமற்ற மருந்து விற்பனைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையிலான அடையாளங்களும் முன்னிறுத்தப்பட்டன.
நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியிலும் சமுதாயத்தின் ஒவ்வொரு குடிமகனின் பங்களிப்பும் மிக முக்கியமானது என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர், நாட்டின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டைப் பேணிக் காக்க அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றார். சமத்துவமான சமுதாயத்தை உருவாக்குவதே உண்மையான சுதந்திரத்திற்கும் ஆன்மீக உணர்விற்கும் அர்த்தம் சேர்க்கும் என்று அவர் தனது விஜயதசமி உரையில் தெரிவித்தார்.
பிரதமர் மோடியின் வருகையை முன்னிட்டு டெல்லி காவல்துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினர் என இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாதுகாப்பு வீரர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தீவிர கண்காணிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதற்கிடையே துவாரகா பகுதியில் நடைபெற்ற தசரா விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்மு கலந்து கொண்டு ராவன தஹனம் நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்தார்.