விமானத்தில் பயணிக்காதீர்கள்: 700% கட்டண உயர்வு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன பதிலால் சர்ச்சை

ஏலச்சீட்டு முறையைப் போல விமானக் கட்டணங்களுக்கும் ஒரு உச்சவரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்பது பயணிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாகும். இந்தச் சூழலில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்தக் கருத்து, நுகர்வோர் உரிமைகள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் ஒழுங்குமுறைப் பற்றாக்குறை குறித்த விவாதங்களை மீண்டும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
விமானக் கட்டணங்கள் பெருமளவு உயர்ந்தது தொடர்பான வழக்கு ஒன்றில், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தெரிவித்த கருத்து சமூக வலைதளங்களில் பொதுமக்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விமானப் பயணம் சாமானியர்களின் எட்டாக்கனியாக மாறிவருவது குறித்துப் பலரும் தங்களது அதிருப்தியைப் பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
விமானக் கட்டணங்கள் 700 சதவீதம் வரை தாறுமாறாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்கக் கோரிய வக்கீலிடம், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி விக்ரம் நாத் தலைமையிலான அமர்வு கடுமையான தொனியில் பதிலளித்தது. கட்டண உயர்வு இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 14-வது பிரிவுக்கு எதிரானது என்று வக்கீல் வாதிட்டபோது, நீதிபதி "விமானத்தில் பயணிக்காதீர்கள், அடுத்த வழக்கு" என்று சுருக்கமாகக் கூறினார். நீதிமன்றத்தின் இந்த அலட்சியமான பதில் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தற்போதைய காலகட்டத்தில் விமானப் பயணம் என்பது ஆடம்பரமான விஷயம் மட்டுமல்லாமல், அவசர காலங்களுக்கும் அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்கும் பயன்படும் மிக முக்கியமான சேவையாக மாறிவிட்டது. பண்டிகைக் காலங்கள் மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் விமான நிறுவனங்கள் தங்களது இஷ்டத்திற்குப் பல மடங்கு கட்டணங்களை உயர்த்துவது வாடிக்கையாக உள்ளது. சாமானியர்களின் இந்தச் சிக்கலைத் தீர்க்க வேண்டிய நீதித்துறை, இவ்வாறு பொறுப்பற்ற முறையில் பதிலளிப்பது எந்த விதத்திலும் நியாயமில்லை என்று நெட்டிசன்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.
இந்தியாவில் விமான நிறுவனங்களின் டைனமிக் பிரைசிங் எனப்படும் மாறிவரும் கட்டண முறையைக் கட்டுப்படுத்தக் கோரி பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் கோரிக்கைகள் எழுந்து வருகின்றன. ஏலச்சீட்டு முறையைப் போல விமானக் கட்டணங்களுக்கும் ஒரு உச்சவரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்பது பயணிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாகும். இந்தச் சூழலில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்தக் கருத்து, நுகர்வோர் உரிமைகள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் ஒழுங்குமுறைப் பற்றாக்குறை குறித்த விவாதங்களை மீண்டும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் கருத்து தெரிவித்துள்ள பலரும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த நகைச்சுவையான அல்லது அழுத்தமில்லாத அணுகுமுறை ஏமாற்றமளிப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளனர். சாதாரண மக்களின் வாழ்வாதாரமும், பயணச் சுமையும் நீதிமன்றங்களுக்குப் புரிவதில்லை என்றும், மத்திய அரசும் விமானப் போக்குவரத்துத் துறையும் உடனடியாகத் தலையிட்டுத் தகுந்த சீர்திருத்தங்களைக் கொண்டுவர வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகள் வலுத்து வருகின்றன.