இந்திய ராணுவத்தில் அக்னிவீர் திட்டத்தில் மாற்றம்: 75 சதவீத வீரர்களுக்கு 2 ஆண்டு கால நீட்டிப்பு வழங்கி அரசு உத்தரவு

அக்னிவீர் வீரர்களின் சேவை காலம் 6 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதுடன், அவர்களின் திறமையின் அடிப்படையில் நிரந்தரப் பணியில் சேர புதிய வாய்ப்புகளும் வழங்கப்படவுள்ளதாக முப்படை தலைமைத் தளபதி அறிவித்துள்ளார்.
இந்திய ராணுவத்தின் ஆட்சேர்ப்பு முறையில் முக்கிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் வகையில், அக்னிவீர் திட்டத்தின் கீழ் பணியாற்றும் வீரர்களுக்கான சேவை காலத்தை நீட்டித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன்படி, முதல் நான்கு ஆண்டு கால சேவையை நிறைவு செய்யும் அக்னிவீர் வீரர்களில் 75 சதவீதத்தினருக்கு கூடுதலாக இரண்டு ஆண்டுகள் சேவை காலம் நீட்டிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் அக்னிவீர் வீரர்களின் மொத்த சேவை காலம் ஆறு ஆண்டுகளாக உயர்கிறது.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் நான்கு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த பிறகு, இதுவரை நேரடியாக நிரந்தரப் பணிக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத வீரர்களுக்கு இந்த நீட்டிக்கப்பட்ட கால அவகாசம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த கூடுதல் இரண்டு ஆண்டு காலத்தில் வீரர்களின் செயல்பாடு மற்றும் செயல்திறன் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படும். அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் முறையான மற்றும் வழக்கமான முப்படை சேவையில் இணைவதற்கான மற்றொரு வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள் என்று முப்படை தலைமைத் தளபதி (CDS) ஜெனரல் என்.எஸ். ராஜா சுப்பிரமணி செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்தார்.
அக்னிவீர் திட்டத்தின் முதல் தொகுதி வீரர்கள் தங்களது நான்கு ஆண்டு கால சேவையின் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், அவர்களின் செயல்திறன் குறித்த நேர்மறையான கருத்துகளின் அடிப்படையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. முப்படைகளின் பரிந்துரையை ஏற்று மத்திய அமைச்சரவையும் இதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அறிவிப்பு இந்திய ராணுவத்தில் சேர விரும்பும் இளைஞர்கள் மத்தியில் புதிய நம்பிக்கையையும் உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.