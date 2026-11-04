அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல்: நான் போட்டியிட்டிருந்தால் இமாலய வெற்றி பெற்றிருப்போம் என- டிரம்ப்

அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சி பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ள நிலையில், தேர்தல் முடிவுகளை ஏற்றுக்கொள்வதாக அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் நாடாளுமன்ற இடைக்காலத் தேர்தல் முடிவுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. இந்தத் தேர்தலில் ஜனாதிபதி தேர்ந்தெடுக்கப்படாவிட்டாலும், நாடாளுமன்றத்தின் பிரதிநிதிகள் சபை மற்றும் செனட் சபை உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவதால், இது அமெரிக்க அரசியலில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
இந்தத் தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. செனட் சபையை ஜனநாயகக் கட்சி கைப்பற்றியுள்ளது. குடியரசுக் கட்சி வெறும் 40 இடங்களை மட்டுமே பெற்று பின்னடைவைச் சந்தித்த நிலையில், ஜனநாயகக் கட்சி பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான 50 இடங்களைக் கடந்து 52 இடங்களைக் கைப்பற்றி செனட் சபையைக் கைப்பற்றியுள்ளது. மேலும், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சபையிலும் ஜனநாயகக் கட்சி முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
இந்த இடைக்காலத் தேர்தலின் ஒரு பகுதியாக ஓஹியோ மாநில ஆளுநர் தேர்தலும் நடைபெற்றது. இதில் குடியரசுக் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த விவேக் ராமசாமி தோல்வியடைந்தார். அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர் ஏமி ஆக்டன் வெற்றி பெற்று ஆளுநராகத் தேர்வாகியுள்ளார். இதன் மூலம் கடந்த 16 ஆண்டுகளாகக் குடியரசுக் கட்சியின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த ஆளுநர் பதவியை ஜனநாயகக் கட்சி கைப்பற்றியுள்ளது. 2006-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த ஒருவர் இங்கு ஆளுநராகத் தேர்வாவது இதுவே முதல்முறையாகும்.
அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சி பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ள நிலையில், தேர்தல் முடிவுகளை ஏற்றுக்கொள்வதாக அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது ட்ரூத் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "நாங்கள் தேர்தலில் வெற்றி பெறவில்லை. ஒருவேளை நான் தேர்தலில் போட்டியிட்டிருந்தால் நாங்கள் இமாலய வெற்றி பெற்றிருப்போம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். தேர்தல் முடிவுகள் குடியரசுக் கட்சிக்குச் சாதகமாக அமையாத சூழலில் டிரம்ப்பின் இந்தக் கருத்து அமெரிக்க அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.