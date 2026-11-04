அமெரிக்க வரலாற்றில் புதிய சாதனை: செனட் சபைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் முஸ்லிம் நபர் என்ற பெருமை பெற்றார் அப்துல் எல்-சயத்

மிச்சிகன் மாகாணத்தில் குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளரை வீழ்த்தி ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர் அப்துல் எல்-சயத் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தல் முடிவுகள் உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள நிலையில், மிச்சிகன் மாகாணத்தில் நடைபெற்ற செனட் தேர்தலில் ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த அப்துல் எல்-சயத் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். இவர் எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட குடியரசுக் கட்சியின் பலப்பரீட்சை வேட்பாளரான மைக் ரோகர்ஸைத் தோற்கடித்து இந்த வெற்றியைப் பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம் அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே செனட் சபைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் முஸ்லிம் நபர் என்ற பெருமையை அப்துல் எல்-சயத் பெற்றுள்ளார்.
இந்தத் தேர்தலில் 42 வயதான முன்னாள் பொது சுகாதார அதிகாரியான அப்துல் எல்-சயத், தீவிர பிரசாரங்களை மேற்கொண்டு வாக்காளர்களின் ஆதரவைத் திரட்டினார். அவர் பொதுச் சுகாதார முறை மேம்பாடு, அனைவருக்கும் மருத்துவக் காப்பீடு மற்றும் அரசியல் துறையில் வெளிப்படைத்தன்மை போன்ற முற்போக்கான கொள்கைகளை முன்வைத்து வாக்காளர்களைச் சந்தித்தார். குடியரசுக் கட்சியினர் அவர் மீது பல்வேறு கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்த போதிலும், சாதாரண மக்களின் பொருளாதாரப் பிரச்சனைகள் மற்றும் மருத்துவச் செலவுகள் குறித்த அவரது வாக்குறுதிகள் வாக்காளர்களை ஈர்க்க பெரிதும் உதவின.
இந்த வரலாற்று வெற்றியின் மூலம் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற மேலவையான செனட் சபையில் ஜனநாயகக் கட்சியின் பலம் மேலும் வலுவடைந்துள்ளது. தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதை அடுத்து, தனக்கு வாக்களித்த மிச்சிகன் மாகாண மக்களுக்கு அப்துல் எல்-சயத் தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கம் மூலமாக நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொண்டதுடன், மக்களின் நலனுக்காக உடனடியாகப் பணிகளைத் தொடங்கப்போவதாகத் தெரிவித்தார்.